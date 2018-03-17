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Çoban cinayeti koyunlar eve yalnız dönünce ortaya çıktı

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde koyun otlatma meselesi yüzünden çobanlar arasında çıkan kavgada bir kişi göğsünden av tüfeğiyle vurularak öldürüldü. Cinayet, meraya yayılan koyunların çoban olmadan geri dönmeleriyle ortaya çıktı.

Çoban cinayeti koyunlar eve yalnız dönünce ortaya çıktı

17 Mart 2018 18:11

Edinilen bilgiye göre, Necdet Albay (48) sabah koyunlarını otlatmak için Dereköy Mahallesi'nde meraya gitti. İddiaya göre daha önce aralarında hayvan otlatma yüzünden husumet bulunan Mehmet A. (52) ile Necdet Albay merada karşılaşınca yeniden kavga etmeye başladı. Yanındaki av tüfeğiyle Albay'a ateş eden Aydemir olay yerinden kaçtı.

Koyunlar çobansız dönünce cinayet ortaya çıktı 

Necdet Albay’ın koyunları akşam eve yalnız gelince aile telaşlanarak Albay’ı aramaya başladı. Uzun süren arama çalışmalarının ardından netice alamayan aile jandarmaya ihbarda bulundu. Bunun üzerine ormanlık alana arama başlatan Jandarma ve Akut ekipleri Necdet Ablay’ın av tüfeğiyle göğsünden vurulmuş halde ölü buldu.
Cinayeti hayvan otlatma nedeniyle aralarında husumet bulunan aynı mahallede yaşayan Mehmet A.'nın (52) işlediği ortaya çıktı. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan Mehmet A. suçunu itiraf etti. Olayla ilgili tahkikatın devam ettiği belirtildi.  

Ali Erdem
 

Etiketler: çoban cinayeti, koyun

 

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