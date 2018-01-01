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Çoban köpeklerinden korkarak ağaca tırmanan vaşak kurtarıldı

Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü ekipleri çoban köpeklerinin sıkıştırması sonucu ağaca tırmanan vaşağı kurtardı. Ekipler tarafından ağaçtan indirilen ve nesli tehlike altında olan vaşak, veteriner kontrolünün ardından tabii ortamına tekrar salındı.

Çoban köpeklerinden korkarak ağaca tırmanan vaşak kurtarıldı

01 Ocak 2018 10:28
Çoban köpeklerinden korkarak ağaca tırmanan vaşak kurtarıldı - Tıkla İzle

Geçtiğimiz günlerde Çankırı’nın Korgun ilçesinde ilginç bir olay yaşandı. İlçede bulunan bir makarna fabrikasının bahçesinde vaşak görüldüğü ihbarı üzerine DKMP ekipleri olay yerine intikal etti ve ekipler bir ağacın tepesine tırmanmış vaşak ile karşılaştı.

İnsanlardan korktuğu için ağaca tırmandığı düşünülüyor

Çoban köpeklerinin sıkıştırması üzerine fabrikanın bahçesine geldiği düşünülen vaşağın insanların yoğun olduğu bu bölgede ise korkudan ağaca tırmandığı tahmin ediliyor. Olay mahallinin yerleşim yeri olması sebebiyle zaman kaybetmeden vaşağın yere indirilmesi için çalışmalarına başlayan ekipler uyuşturucu iğne kullanmadan ağaç altına yiyecekler koyarak vaşağı indirmeyi başardı. İndirilen vaşak daha sonra yakalama aparatları ve file ile yakalandı.

Yakalanan vaşak veteriner kontrolünden geçti

Türkiye’nin zengin bir yaban hayatına sahip olduğunun altını çizen Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu ise “Türkiye’nin sahip olduğu bu zenginliği korumak için biz de elimizden gelen özeni gösteriyoruz. Bu olayda da görüleceği üzere ekiplerimiz hemen vaşağa müdahale ettiler ve indirdikten sonra hayvanı beslediler ve veteriner kontrolünden geçirdiler. Sağlıklı olduğu anlaşılan vaşak daha sonra tabii ortamına tekrar bırakıldı” dedi.

Vaşak avlamanın cezası 7 bin lira

Vaşağın bırakıldığı ortama besin takviyesinin de yapıldığını belirten Prof. Dr. Veysel Eroğlu, “Vaşak koruma altında olan ve nesli tehlike altında bulunan, ülkemizde nadir görülen türlerimizden birisidir. Vaşağı avlamak ve zarar vermenin cezası 7 bin liradır. Vatandaşlarımız bu nadir türümüze karşı daha duyarlı olmalılar” değerlendirmesinde bulundu.  

Etiketler: vaşak

 

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