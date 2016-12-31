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çoban öldürülmüş halde bulundu

Erzincan’ın Kemaliye ilçesi Karapınar köyüne bağlı Salkımlı mezrasında bir çoban göğsünden vurularak öldürülmüş halde bulundu.


31 Aralık 2016 10:35

Edinilen bilgiye göre, Tunceli'nin Çemişgezek ilçesi Payamdüzü köyü nüfusuna kayıtlı olan Kenan Hurma (35), hayvanlarının barınması için kışlakçı olarak Kemaliye ilçesi Karapınar köyü Salkımlı mezrasında yer kiraladı. Sürüsünü sabah otlatmaya çıkaran Kenan Hurma akşam eve dönmedi. Sürüsü eve sahipsiz dönünce köylüler Hurma’yı aramaya başladı. Hurma, uzun aramaların sonucunda köyün yakınındaki kıyı mezrasında yerleşim yerine yaklaşık 200 metre yakınlıkta göğsünden silahla vurulmuş şekilde ölü bulundu. 

Olay yeri incelemesinin ardından Kıyı mezrasından bir kişi gözaltına alınırken; Hurma'nın cenazesi otopsi yapılmak üzere Malatya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Savcılık olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.
Cenaze otopsinin ardından Çemişgezek ilçesine bağlı Payamdüzü Köyünde gözyaşları arasında toprağa verilirken, Hurma’nın evli, 6 ile 9 yaşlarında iki oğlu olduğu öğrenildi. 

Sezai Akın
 

Etiketler: çoban, öldürme


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