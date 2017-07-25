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Çobankale'de kazılar sürüyor

Yalova'nın Altınova ilçesinde Çobankale bölgesinde araştırma kazıları sürüyor.

Çobankalede kazılar sürüyor

25 Temmuz 2017 13:00

Çobankale’de Bursa Arkeoloji Müzesi ve Altınova Belediyesi'nin ortaklaşa yürüttüğü restorasyona yönelik temizlik ve araştırma kazıları çalışmaları devam ediyor. Altınova Kaymakamı Zafer Engin, Belediye Başkanı Dr. Metin Oral ve yetkililer bölgeyi gezerek yetkililerden bilgi aldı. Kaymakam Zafer Engin, Çobankale’nin Osmanlı tarihimdeki önemine vurgu yaptı. Yalova’da ilk kez restorasyon çalışmasının yapıldığını ifade eden Başkan Metin Oral da, “Osmanlı'nın, Doğu Roma ile ilk kez savaştığı bölge olma özelliği taşıyan Çobankale'nin tarihi önemi oldukça fazla. Uzun soluklu devam edecek bu çalışma tarihimiz açısından büyük önem taşıyor” dedi. 


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