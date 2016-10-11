Alınan bilgiye göre, Seyitgazi ilçesi Ayvalı köyünde çobanlık yapan Uğur Karakaya ile Halil İbrahim B. arasında ‘köpek’ meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle Halil İbrahim B., yanındaki av tüfeği ile Karakaya’yı vurdu. Ağır yaralanan Karakaya, olay yerinde hayatını kaybetti. Halil İbrahim B. olay sonrasında jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken, 2 kız çocuk babası Karakaya’nın cesedi ise otopsi yapılmak üzere Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

İki çobanın da yıllar önce farklı köy ve ilçelerden gelerek köye yerleştikleri öğrenildi.

Selçuk Manaz

