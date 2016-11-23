İzmir'in Menemen ilçesinde yaşayan 65 yaşındaki Halil İbrahim Açık, oturduğu sokağın gri duvarlarına resimler çiziyor. Yeteneğini çocukluk yıllarında çobanlık yaparken fark eden Açık, maddi durumu olmadığı için okula gidemedi. Yıllar sonra ilkokulu dışarıdan bitiren ve bir fabrikadan emekli olan Açık, resim yapmayı hiç bırakmadı. Önce kara kalem resimler çizen Açık, daha sonra oturduğu sokağın duvarlarını renklendirmeye karar verdi. Çizdiği resimlerin çevresi tarafından çok beğenildiğini söyleyen Açık, komşularından ve çevre okullardan duvarlarını boyaması için teklif aldığını belirtti.

"Resim yaptıkça mutlu oluyorum"

İki çocuğundan üç torunu olan ve eşi vefat eden Açık, "Fakir bir ailenin çocuğuydum. Denizli'nin köyünde yaşıyorduk. Herkes okula gidiyordu. Ben gidemedim. Babamla çobanlık yapmak zorunda kaldım. Babam elime defter verip 'okumayı kendi kendine öğren' dedi. Tek başıma öğrenemezdim. Ben de resme başladım. Kuş çizdim, leylek çizdim. Gördüğüm hayvanları çizmeye başladım. Okuyamadım ama bir yandan hep resim çizdim. Yıllar sonra ilkokul diplomamı da dışarıdan aldım. Buraya taşınınca duvarları boyamak istedim. Komşularım da çok beğendi. Resim yaptıkça mutlu oluyorum. Canım birine sıkılınca elime fırçayı, boyayı alıp resim çiziyorum. Komşularım, çevre okullar duvarlarına resim yapmamı istiyor. Bazı okulların duvarlarına resim çizdim" dedi.

Ali Gözeten - Ceren Atmaca



