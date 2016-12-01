Coca-Cola Şirketi ve National Beverage Company (NBC), 20 milyon dolar yatırım ile Gazze'deki dördüncü şişeleme fabrikasının resmi açılışını yaptı. Filistin'deki operasyonlarını dört şişeleme fabrikası ve dört dağıtım merkezine çıkaran National Beverage Company'nin Coca-Cola Gazze fabrikası gelecek üç yıl içerisinde, Batı Şeria ve Gazze'de Filistinlilere sağlanan toplam istihdamı 750, dolaylı istihdamı ise 7 bin 500'e çıkaracak.Filistin’de toplumsal kalkınmanın da önemli bir çözüm ortağı olan NBC, Coca-Cola Vakfı ile birlikte suya erişim ve gençlerin istihdamına odaklanan toplumsal kalkınma projelerine de 1,3 milyon dolar yatırım yapacak.

NBC, en büyük üçüncü Filistinli işveren ve en büyük beşinci Filistinli yatırımcı olmasının yanı sıra, 1998'den bu yana ürettiği ve aralarında Coca-Cola, Fanta, Sprite, Cappy meyve suları, Arwa ve Jericho maden suyunun da bulunduğu gazlı ve gazsız içecekler ile bölgedeki en büyük yiyecek ve içecek şirketi olma özelliğini de taşıyor. Filistin'de üç şişeleme tesisi daha bulunan kuruluşun, inşaatına 2014'te başladığı Gazze'deki tesisi Nisan 2016'da üretime geçti.

"NBC olarak, faaliyetlerimize başlamamızdan bu yana, istihdam fırsatları oluşturabilen, ulusal ekonomiyi destekleyebilen ve son derece yüksek kaliteli ürünler sunarken bölgemizin önemli yeteneklerini de sergileyebilen başarılı bir Filistinli şirket olmak için azimle çalıştı" diyen National Beverage Company Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Zahi Khouri, Gazze'deki ilk tesisin açılışının, bu yolculukta önemli bir dönüm noktası olduğunu söyledi.

Yatırımlarıyla Filistin ekonomisinin gelişimine destek olan Coca-Cola, ülkedeki toplumsal kalkınmanın da önemli bir çözüm ortağı durumunda bulunduğu kaydedildi. Coca-Cola Vakfı, NBC ve uluslararası kalkınma kuruluşu Mercy Corps, bölgenin kalkınmasının önünde engel oluşturan, temiz içme suyuna erişim ve Filistinli gençler için istihdam sorunlarının aşılmasını amaçlayarak, 1,3 milyon dolar tutarındaki yeni bir girişimin hayata geçirileceğini de duyurdu. 'Gazze'de Sürdürülebilir Toplulukları Güçlendirmek' girişimi, üç yıl içinde 30 binden fazla Filistinliye destek sağlamayı hedeflediği; bu girişimin, Gazze'nin merkezinde bulunan Al Maghazi mülteci kampı yakınlarında, 24 binin üzerinde kayıtlı mülteci nüfusuna sürdürülebilir su kaynağı sağlayacak tuzlu su arıtma tesisi inşa edilmesine yönelik planları da içerdiği belirtildi.

Ayrıca yapılan açıklamada; NBC, Coca-Cola Şirketi ve Coca-Cola Vakfı'nın 1998 yılından bu yana, 10 bin Filistinli öğrenciye futbol koçluğu ve yaşam becerileri eğitimi sağlayan PACES işbirliğinde hayata geçirilen okul sonrası futbol programının da aralarında bulunduğu onlarca sosyal sorumluluk projesini uygulamaya koyduğu, son beş yıldır, gelecek vaat eden Filistinli girişimciler de 'Coca-Cola MENA Burs Programı' çerçevesinde Amerika Birleşik Devletleri'nde Coca-Cola, Indiana Üniversitesi Global İşletme Enstitüsü ve ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından sunulan bir aylık üst düzey iş becerileri programına katıldığı bildirildi.

