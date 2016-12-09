Molinas, dünyanın en prestijli ve yaygın çevre girişimi olarak kabul edilen, Türkiye’de Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu tarafından yürütülen CDP (Carbon Disclosure Project) Türkiye Su Programı etkinliğinde ana konuşmacı olarak yer aldı. Molinas, “Gelecek senaryolarında su varlığı en hayati maddelerden birisi olarak karşımıza çıkıyor. Sürdürülebilir büyüme için dokunduğumuz toplum ve her birey için katma değer üretmek zorundayız. Bu da sadece rakamların peşinden koşarak olmaz; değer üretmemiz, uzun vadeli insanı ve toplumsal faydayı merkeze koyan bir iş anlayışına sahip olmamız gerekiyor. Dünyanın her yerinde faaliyet gösteren global bir şirket olarak suyun korunması konusunda önemli bir rolümüz olduğuna inanıyoruz. Coca-Cola Türkiye olarak ise, 2015’te kullandığımız suyun 1,5 katını doğaya kazandırdık. Gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla bu konuda öncü olmanın gururunu yaşıyoruz” dedi.

Garanti Bankası’nın desteği ve işbirliğiyle, Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu tarafından hayata geçirilen CDP Türkiye Su Programı’nın sonuçları, 8 Aralık Perşembe günü gerçekleştirilen toplantıda açıklandı. İş dünyasının önemli isimlerinin bir araya geldiği etkinlikte Coca-Cola Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Bölümü Başkanı Galya Frayman Molinas ana konuşmacı olarak yer aldı.

Coca-Cola Türkiye 2015’te kullandığı suyun 1,5 katını doğaya kazandırdı

Şirketlerin iklim değişikliğine yönelik stratejilerini uluslararası kurumsal yatırımcıların bilgisine sunabileceği bir platform sağlayan CDP, su konusunda özel sektörün sorumluluk alması gerekliliğinden hareketle, şirketleri harekete geçirmeyi hedefliyor. Molinas CDP Türkiye 2016 Su Programı’nın sonuçlarının açıklandığı etkinlikte yaptığı konuşmada, "Gelecek senaryolarında su varlığı en hayati maddelerden birisi olarak karşımıza çıkıyor. Sürdürülebilir büyüme için dokunduğumuz toplum ve her birey için katma değer üretmek zorundayız. Bu da sadece rakamların peşinden koşarak olmaz; değer üretmemiz, uzun vadeli insanı ve toplumsal faydayı merkeze koyan bir iş anlayışına sahip olmamız gerekiyor. Dünyanın her yerinde faaliyet gösteren global bir şirket olarak suyun korunması konusunda önemli bir rolümüz olduğuna inanıyoruz. Coca-Cola Türkiye olarak ise, 2015’te kullandığımız suyun 1,5 katını doğaya kazandırdık. Gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla bu konuda öncü olmanın gururunu yaşıyoruz” dedi.

71 ülkede 248 toplumsal su projesi

2020 yılına kadar kullandığı suyun yüzde 100’ünü geri kazandırma hedefine 5 yıl önceden ulaşan Coca-Cola, şişeleme ortakları ile birlikte dünya çapında gerçekleştirdiği su geri kazandırma projeleriyle, bugüne kadar kullandığı suyun yüzde 115’ini doğaya ve topluma geri kazandırarak büyük bir başarıya imza attı. 2004 yılından bu yana, 71 ülkede 248 toplumsal su projesi yürüten Coca-Cola, toplamda 337 milyar litre suyu geri kazandırırdı.

Coca-Cola, Türkiye’de Coca-Cola Hayata Artı Vakfı şemsiyesi altında su tasarrufuyla ilgili projeler gerçekleştiriyor. Konya Havzası’nda iklim değişikliği ile mücadele edilmesini hedefleyen Geleceğin Tarımı Projesi, toprağı yaşatabilmek için suyun toprakta tutulmasını ve rüzgarın yok edici etkisinin azaltılmasını sağlayan tarım uygulamalarını yaygınlaştırıyor. Proje kapsamında Türkiye’nin tarımsal üretim merkezi Konya Havzası’nda 2013 yılından itibaren 2.1 milyar litre su tasarrufu sağlandı ve 200 bin ağaç dikildi.

Harran Ovası’nda sulamadaki su kaybının önlenmesini hedefleyen Gece Sulaması Projesi ise Doğa Koruma Merkezi, Cullap Sulama Birliği ortaklığı ve Harran Üniversitesi ve Adıyaman Üniversitesi desteği ile yürütülüyor. Proje kapsamında, verilen eğitimler ve ekipman desteği ile arazideki sulamalar gündüzden geceye alındı. Harran Gece Sulaması Projesi’yle 2015 yılı sulama sezonunda 5 bin dekarlık arazide gece sulaması ve bunun 2 bin 500 dekarında yağmurlama sulama yöntemi kullanılarak 1.5 milyar litre su tasarrufu sağlandı.