1 Mayıs 2017 tarihinden itibaren geçerli olacak yeni yapıda, halen şirketin Operasyonlar Üst Yöneticisi (COO) görevini yürütmekte olan James Quincey, İcra Kurulu Başkanı (CEO) görevini üstlenirken, Ayvalık’ın köklü ailelerinden biri olan Muhtar Kent ise Yönetim Kurulu Başkanı olarak Coca-Cola Şirketi’ndeki görevine devam edecek.

Coca-Cola Şirketi’nde gerçekleşen üst yönetim planlaması ile Coca-Cola Şirketi Operasyonlar Üst Yöneticisi (COO) James Quincy, 1 Mayıs 2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere şirketin İcra Kurulu Başkanı (CEO) görevini üstlenirken, Muhtar Kent ise Coca-Cola Şirketi’nin Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevine devam edecek.

Şirketin uzun dönemli büyümesini yönetmek için üst yönetimdeki devir teslimini çok iyi planlanmak gerektiğini ifade eden Kent, “İcra Kurulu Başkanı olarak görev yaptığım süre boyunca, yöneticilerin görev değişiklikleri konularında, Yönetim Geliştirme Komitesi ve Yönetim Kurulu’yla birlikte çalıştım. James Quincey’nin şirketimizin yeni CEO’su olarak göreve hazır olduğuna ve tüm Coca-Cola Sistemi için en doğru isim olduğuna inanıyoruz” dedi.