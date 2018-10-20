Cocu: 'Çok zor durumdayız'

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile golsüz berabere kaldı. Karşılaşma sonrası Teknik Direktör Philip Cocu düzenlenen basın toplantısında karşılaşmayı değerlendirdi. Hollandalı çalıştırıcı, "Bu akşam aldığımız bir puandan kesinlikle memnun olamayız. Maça çok iyi başladığımızı düşünüyorum. 10-15 dakikalık bölümde inisiyatif alan taraftık. Topla sağlam bir görüntü sergilediğimizi düşünüyorum. Maçın ilk yarısının orta bölümünü değerlendirecek olursa etkili olamadık rakipte çok fazla bir şey üretemedi. İlk yarının sonların tekrar oyunu döndü. Devre arasında içeri girdik. İkinci yarında daha iyi üretebilmek için, forvet oyuncularımızı daha çok topla buluşturabilmek için küçük değişiklikler yaptık. İkinci yarı çok iyi işler yaptığımızı düşünüyorum. Soldado'nun bazı ürettiği pozisyonlar vardı golle sonuçlandıramadı. Takımın özgüvenini yukarıya çekebilmek için ihtiyacı olan o golü ihtiyacımız olan dakikalarda atabilmekti. Maç sonunda çok aceleci bir hale büründük. Kazanmak istiyorduk sürekli ileriye gitmeye çalıştık. Alan genişledi, sahanın boyu uzadı o nedenle istediğimiz görüntüden uzaklaştık. İyi bir takım ruhu gördüğümü söylemek istiyorum. Özellikle maçın belli bölümlerin çok iyi gelişmeler gördüm. Ama esas mesele bu oyunda gol, gole ihtiyacımız var. Şu anda içerisinden bulunduğumuz durumdan çıkmanın tek yolu maçlar kazanmak, goller atmak. Gol atma konusunda da büyük zorluklar yaşıyoruz. Biz maç kazanmadıkça bu durum değişmeyecek. Bu durumdan üzüntü yaşıyoruz. Aslında üç maçtır kalemizde gol görmedik. Bu anlamda pozitif bir durum var. Bu anlamda bizim takımızın daha fazla gol atması lazım" dedi.

"Şampiyonluk konuşacak durumda değiliz"

Takımın kötü gidişatının sorulması üzerine Cocu, "Aslında herkes sorumlu Fenerbahçe'den bahsediyorsak hep biz diyoruz biz ifadesini kullanıyoruz. Ben sorumluyum bu işten, oyuncularım sorumlu var, yönetimin sorumluğu var. Herkes bu işin parçası herkesin bir sorumluğu var. Sezon başında bazı hedefler koyarsınız ama sezon içerisinde birçok etkenden dolayı bazen o hedeflerde değişiklik yapmak zorunda kalırsınız. Şuanda şampiyonluk konuşacak durumda değiliz. Ne kulüp, ne oyuncular nede ben böyle bir durumda olmaya alışığım. Zor durumdayız. Kulübümüzün hiç alışık olmadığı bir durumdayız. Ama biz öncelikli olarak bu durumdan çıkabilmenin yollarını arıyoruz" diye konuştu.

Başkan Ali Koç'un maçın ilk yarısının sonunda protokol tribününden kalkarak Sportif Direktör Damien Comolli ile görüşmesinin sorulması üzerine Cocu, "Ne konuştular bunu bilmiyorum. Maçın genel gidişatı ve içerisinde bulunduğumuz durumla ilgili olabilir. Bireysel olarak bir oyuncu ile ilgili bir şeyler söylemiş olabilir ama bana bir mesaj gelmedi. Ben bu takımın teknik direktörü olarak işimi yapmakla yükümlüyüm. Ben o an işime odaklanmış durumdaydım. Daha çok çalışıp galibiyetler almamız gerekiyor. Çünkü bu durumu değiştirelim" şeklinde konuştu.

Uğur Yiğit - Onur Erden

