Çocuğa çarptı, arkasına bakmadan kaçtı



Kaza, dün saat 14.00 sıralarında Esenyurt'un İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, küçük bir çocuk ablasıyla beraber çöp atmak için evlerinden çıktı. Yolun karşısında bulunan çöp konteynerine ablasının elini tutarak geçen çocuk, çöpü attıktan sonra ablasından ayrılarak yolun karşısına geçmek istedi. Karşıya geçmek için araçların geçtiği yola çıkan çocuğa seyir halindeki minibüs hızlı bir şekilde çarptı. Çarpmanın şiddetiyle küçük çocuk havaya fırlayarak yaklaşık 5 metre ileriye düştü.

VİCDANSIZ SÜRÜCÜ ARKASINA BİLE BAKMADAN KAÇTI



Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 5 metre ileriye fırlayan çocuğun yerde hareketsiz yattığını gören vicdansız sürücü arkasına bakmadan olay yerinden kaçtı. Kazayı gören vatandaşlar ise yaralı çocuğa yardım etmek için seferber oldu. Kazanın gerçekleştiği sokak üzerindeki bir dükkandan çıkan Oğuz Kovan isimli bir vatandaş yaralı çocuğu alarak hastaneye götürdü. Hastaneye kaldırılan çocuğun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

VATANDAŞLARDAN KAÇAN SÜRÜCÜYE TEPKİ



Yaralı çocuğu hastaneye götüren Oğuz Kovan, "Çöp atmak için dışarı çıkıyorlar. Çöpü attıktan sonra ablasından ayrılarak yolun karşına geçmek istiyor. O esnada minibüs çocuğa çarpıyor. Çarptıktan sonra durmayıp gidiyor vicdansız arkadaş. Yanına gittiğimizde nefes alıp vermekte zorlanıyordu. Biz de hastaneye götürdük. Durumu biraz daha iyi. Sürücünün yaptığı insafsızlık. Hepimizin çocuğu var. Bu kadar olmaması lazım. İnsanlığımızı yitirdik resmen" diyerek kaçan sürücüye tepki gösterdi.

Kaza mahallinde incelemelerde bulunan polis ekipleri, vatandaşların aldığı plaka bilgisi doğrultusunda kaçan vicdansız sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.