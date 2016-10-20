Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameye göre, olay geçtiğimiz yıl Yakutiye ilçesinde oto tamir dükkanında yaşandı. Dükkanda çırak olarak çalışan 13 yaşındaki Y.D.’ye cep telefonundan porno içerikli görüntüler izlettiren oto tamircisi A.T. (39) 13 yaşındaki Y.D.’ye tehditle cinsel istismarda bulundu. Çocuğuan cinsel istismara uğradığını ailesine anlatması üzerine polise giderek şikayetçi olmasının ardından gözaltına alınan A.T. çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi’nde ‘Çocuğun cinsel istismarı’ suçundan tutuklanarak cezaevine kondu.

30 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Karar duruşmasında suçlamaları kabul etmeyen A.T.,’Ben de mağdur durumdayım. Suçlamaları kabul etmiyorum. Bana iftira attı’ dedi. Mahkeme heyeti tutuklu yargılanan A.T.’yi TCK’nın 103/1 maddesi kapsamında ‘Çocuğun cinsel istismarı, hürriyetinden yoksun bırakma’ suçlarından 30 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Mahkeme, A.T.’ye verilen hapis cezası hükmü ile birlikte tutukluluk halinin devamına karar verdi.