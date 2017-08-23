Çocuğu fidye için kaçırmışlar

Aksaray’ın Ortaköy ilçesine Balcı köyü yakınında Galip D.’ye ait akaryakıt istasyonunda 2 gün önce meydana gelen olayda, pompacı olarak görev yapan Hasan Ekmen bacağından tabancayla vurulmuş, istasyon sahibinin oğlu 10 yaşındaki E.S.D. kaçırılmıştı. E.S.D. bugün sabah düzenlenen operasyonla kurtarılırken, çocuğun nasıl kurtarıldığının detayları da ortaya çıktı. Olayın ardından Aksaray Emniyet Müdürü Ali Karabağ’ın başında bulunduğu ekip, jandarma ile birlikte Ortaköy ilçesinde çalışma başlattı. Çalışmalar sonucu akaryakıt istasyonuna 6 kilometre uzaklıkta Ekecik Dağı eteklerinde 68 KR 679 plakalı otomobil terk edilmiş olarak bulundu. Aracın E.S.D’nin kaçırıldığı araç olduğunun belirlenmesi üzerine otomobilin poliste uyuşturucu kullanmak suçundan kaydı bulunan akaryakıt istasyonuna yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki Borucu köyünde oturan Ferhat Koçak’a ait olduğu belirlendi. Araştırmasını derinleştiren polis, Koçak’ın, olaydan yaklaşık 6 gün önce akaryakıt istasyonunda çalışmaya başladığını ve 2 gün çalıştıktan sonra da işten ayrıldığını belirledi. Bunun üzerine polis Ferhat Koçak’ın cep telefonu numarasını teknik takibe aldı. Yapılan takip sonucu Koçak’ın, sık sık 16 yaşındaki H.D. ile görüştüğü belirlendi. Ardından H.D. polis tarafından gözaltına alındı. H.D. yapılan sorgulamasında E.S.D.’yi, Ferhat K. ve Berat Batuhan K. ile birlikte kaçırdıklarını ve aracı arazide terk ettikleri sırada da korkup onların yanından kaçtığını söyledi. Ardından Berat Batuhan Kolukısa’nın de cep telefon numarasını alan polis, Ferhat K. ve Berat Batuhan K.’nİn telefonunu teknik takibe aldı. Polis, şüphelilerin cep telefonlarından alınan sinyallerde Ekecik Dağı yakınlarındaki arazilerde sürekli gezdiklerini, daha sonra da Borucu köyü yakınlarındaki boş bir evde sabit olarak beklediklerini tespit etti. Şahısların yerinin tespit edilmesinin ardından Emniyet Müdürü Ali Karabağ, Ankara’dan Özel Hareket ekibi istedi.

OPERASYON ŞAFAK VAKTİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Özel Harekat Polisleri, bugün saat 05.30 sıralarında E.S.D.’nin tutulduğu evin etrafını sardı. Jandarma ekipleri de Borucu köyünün giriş ve çıkışlarını tutup, köye giriş ve çıkışları yasakladı ve eve operasyon düzenlendi. Polisin geldiğini fark eden Ferhat K. ve Berat Batuhan K.’nin, tabancayla polise ateş açması üzerine çatışma çıktı. Çatışma sırasında eve girmeyi başaran Özel Harekat Polisi, evde odanın birinde köşede saklanan E.S.D.’yi sağ olarak kurtardı. Çıkan çatışmada şüphelilerden Ferhat K., bacaklarından yaralanırken, diğer şüpheli yara almadan gözaltına alındı. Yaralı Ferhat K., ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, Berat Batuhan K. sorgulanmak üzere Ortaköy Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Sağ olarak kurtarılan E.S.D., Ortaköy Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilirken, baba Galip Dinç ve anne Gülfidan Dinç, hastaneye gelerek oğullarına kavuştu. Aksaray Valisi Aykut Pekmez ve Emniyet Müdürü Ali Karabağ da hastanede aileyi ziyaret etti. E.S.D., yaşadığı travma sebebiyle sessizliğini korurken, anne ve babası, çocuklarını sağ olarak kurtaran güvenlik güçlerine teşekkür etti.

Yasin Can