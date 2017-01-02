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Çocuğun öldüğü kaza kamerada

Gaziantep'te bir çocuğun öldüğü kazada otomobilin çocuğa çarpma anı halk otobüsü kamerasına saniye saniye yansıdı. Ara sokaktan çıkan lüks otomobil, çocuğa çarparak savurduktan sonra çarptığı elektrik direğini devirdi

Çocuğun öldüğü kaza kamerada

02 Ocak 2017 10:39
Çocuğun öldüğü kaza kamerada - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Cengiz Topel Mahallesi'nde Mehmet T. idaresindeki 27 YG 508 plakalı otomobil, hızlı girdiği ara sokakta yol kenarında bekleyen çocuğa çarptı. Otomobilin ardından elektrik direğine çarptığı kazada 13 yaşındaki Mehmet Arslan hayatını kaybederken, sürücü ise ağır yaralanmıştı.

Kaza anı halk otobüsü kamerasında
Kaza anı ise olay yerinden geçen halk otobüsünün kamerasına saniye saniye yansıdı. Ara sokaktan hızla çıktığı görülen otomobil, yol kenarında bekleyen çocuğa çarpıyor. Otomobil duramayarak elektrik direğine çarpıyor. Çarpmanın şiddetiyle çocuk yolda sürüklenirken, elektrik direği de devriliyor. Çarpmanın etkisiyle kopan yüksek gerilim hattı kablolarından çıkan kıvılcımlar da kameraya yansıyor.
Öte yandan, otomobilin çarptığı çocuk, halk otobüsü şoförünün dikkati sayesinde otobüsün altında kalmaktan kurtuldu. 

Lider Olgun

Etiketler: Gaziantep, kaza


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