Çocuğun üzerine saklanan bonzainin sahibi tutuklandı

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Hastane Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, alınan istihbarat ve takip sonucu uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen R.K.'nin (25) evine 5 gün önce baskın düzenledi. Evde bulunan R.K.'nin eşi B.K.'nin (21) 9,5 gram bonzaiyi komşunun 8 yaşındaki kızının üzerine sakladığı ortaya çıktı.

Polis ekiplerinin şüphelenmesi üzerine B.K., çocuğun üzerindeki uyuşturucuyu alarak polise teslim etti. Gözaltına alınan B.K., çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı. Olayla ilgili firarda olan R.K. ise dün yakalanarak gözaltına alındı.

Polisteki sorgusu tamamlanan R.K., "uyuşturucu ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren R.K., tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi.

Muammer Ay

