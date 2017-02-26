Edinilen bilgiye göre, Seyhan ilçesi Şehit Duran Mahallesi, Regülatör Köprü ayağında temizlik yapan Adana Büyükşehir Belediyesi nehir temizliğinde görevli çalışanlar, bir ceset gördü. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekibi, cesedin nehirden çıkartılması için sualtı polisinden yardım istedi.

Meraklı vatandaşlar cesedi film gibi izledi

Bu arada, çevredeki vatandaşlar, yoldan geçen sürücüler cesedi görmek için adeta birbiriyle yarıştı. Cesedi görmek isteyen kadın, erkek, yaşlı, genç, çocuk herkes köprü kenarındaki tel örgünün etrafında uzun kuyruklar oluşturdu. Bir kişi ise 3-4 yaşlarındaki çocuğuyla tel örgünün yanına gelerek cesedi izlemeye başladı. Baba, çocuğu cesedi göremeyince önce onu kucağında alıp izletti daha sora da tel örgülerden tutmasını sağlayarak cesedi gösterdi. Bazı vatandaşlar ise bu anları cep telefonlarıyla görüntüledi.

Bir süre sonra gelen sualtı polisi nehre girip cesedi temizlik görevlilerinin kayığına kadar getirdi. Bu arada cesedi görmek isteyen vatandaşların birbirinin üzerine çıktığı görüldü. Erkek cesedi daha sonra kayık ile kıyıya çıkartılarak burada inceleme yapıldı. Ceset otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Yapılan ilk incelemede ceset üzerinde darp, kesici ve delici silah yaralanmasına rastlanmadığı saptandı.

Polis cesedin kimliğinin belirlenmesi için de çalışma başlattı.

Fatih Keçe-Serkan Çetinkaya