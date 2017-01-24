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Çocuğuna ikinci kez hayat verdi

Henüz 44 günlükken hastaneye yatan Bade bebek, Alagille Sendromu teşhisinin ardından, 9 aylıkken annesinden aldığı karaciğer parçasıyla yeniden hayata tutundu.

Çocuğuna ikinci kez hayat verdi

24 Ocak 2017 10:28
Çocuğuna ikinci kez hayat verdi - Tıkla İzle

Gamze ve Kenan Tunalı çiftinin ilk çocukları Bade, doğumdan sonra sarılığı geçmemesi nedeniyle hastaneye götürüldü. Henüz 44 günlükken hastaneye yatan Bade bebek, doğuştan safra yollarının az olması nedeniyle karaciğer yetmezliği yaşamaya başladı. Alagille Sendromu teşhisi konulan Bade, 9 aylıkken değerleri iyice yükselince doktorları tarafından karaciğer nakli olmasına karar verildi. Nakil için anne Gamze Tunalı’yı uygun gören İzmir Kent Hastanesi Karaciğer Nakli Bölüm Başkanı Doç. Dr. Murat Kılıç ile Op. Dr. Cahit Yılmaz’ın ekipleri ilk olarak annenin karaciğerinden parça aldı. Bu parçayı minik Bade’nin bedenine uygun hale getiren ekipler, nakli başarılı olarak gerçekleştirdi.

Şuan dünyanın en mutlu annesi olduğunu ifade eden Gamze Tunalı, Alagille Sendromunda anne veya baba taşıyıcı oluşuyormuş. İlk olarak şansımızı bende denedik. Ben taşıyıcı olmadığım için çocuğuma ciğerimi verebildim. Şuan her şey gayetiyi. Bade’nin değerleri de iyiye gidiyor. Çok zor bir durum. İnsan başına gelmeyince bilmiyor” dedi.

Ameliyatta riskin olduğunu da ifade eden anne Tunalı, “Aynı senede çocuğumu 2 defa hayata kazandırdım. Şuanda dünyanın en mutlu annesiyim” diye konuştu.

100 bin doğumda bir görülüyor

Alagille Sendromunda genetik olarak safra yollarının az olduğunu veya hiç olmadığını belirten İzmir Kent Hastanesi Karaciğer Nakli Bölüm Başkanı Doç. Dr. Murat Kılıç, “Kısa zamanda karaciğer sirozuna gidiş söz konusu oldu. Bade, bize geldiğinde karaciğer yetmezliği oldukça ileri bir evreye gelmişti. Kısa zamanda nakil olmazsa hayatını kaybedebilirdi. Bu 100 bin doğumda bir gördüğümüz nadir bir hastalık. Bade’nin durumu iyi. Ameliyat olalı 20 gün oldu. Şimdi de taburcu olup eve gidecekler” dedi.

Bebeklerde yeni doğan döneminde sarılık görülmesinin normal olduğunu ancak bunu süresinin uzaması durumunda araştırılması gerektiğini söyleyen Doç. Dr. Kılıç, “Her doğumun çocuk hekimi tarafından takip edilip doğuştan safra yolu olmayan veya az olan bebeklerin hızlıca tedaviye alınıp nakle yönlendirilmesi en uygunu olacaktır” ifadelerini kullandı.
 


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