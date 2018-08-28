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Çocuğunu aracın arkasında taşıyan baba konuştu: 'Yaptığım işten pişmanım'

Sosyal medyayı sarsan minibüsün arkasına bağlandığı iddia edilen çocuğun babası, “Yaptığım işten pişmanım” dedi.

Çocuğunu aracın arkasında taşıyan baba konuştu: Yaptığım işten pişmanım

28 Ağustos 2018 19:38

Sosyal medyayı sarsan minibüsün arkasına bağlandığı iddia edilen çocuğun babası açıklamada bulundu. İ.K yaptığı açıklamada, "İstanbul Başakşehir'de yaşıyorum. Köye bayram tatiline geldik. Yakın köyümüzde bir akrabamız var. Bizi kahvaltıya davet ettiler. Yaylakent yoluna girdiğimizde bende 8 çocuk var. Çocukların biri yurt dışında bir tanesi babaannesinde kaldı. Çocukların bisiklet tutacağına binmek için ısrar etti. Ben olmaz dediysem de kızımın bir tanesi çok ısrar etti. Bu nedenden dolayı çeşmenin yanına çektim. Arka koltukta abileri izleyerek zaten benim aracımda arka kamerası var. Bu kameradan kendimde izliyordum" dedi.

Trafikte uygunsuzluktan ceza kesildi 

İ.K., "15-20 kilometre hızla yavaş yavaş 300-400 metre civarında gittim. Daha sonra çocuğumu indirdim. Arabaya bindik yolumuza devam ettik. İple bağlanmadı. Elbisesinin üzerindeki şeritleri ip zannediyorlar. Böyle bir şey yok. Ben trafikte uygunsuzluktan dolayı para cezası kesti. Para cezamızı ödeyeceğiz. Savcıya ifademizi verdik. Olayı olduğu gibi doğru bir şekilde anlattık. Benim gittiğim yerde trafik yoktu. Köy yoluydu. Zaten bunun şehirde başka yoğun bir yerde yapmam. Gene de yapmayacaktım. Ben çocukları çok severim. Para cezası oldu. Yaptığım işten pişmanım. Bisiklet taşıyıcı çok kaliteli ve sağlamdır. 100-150 kilogram taşıdığı söyledi satıcı firma" İfadelerine yer verdi.  

Hilmi Çelikel
 

 

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