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Çocuğunu çöpe bırakan vicdansız anne kamerada

Esenler’de temizlik görevlilerince çöpteki çantada bulunan bebeğin annesi tarafından bırakılma anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Çocuğunu çöpe bırakan vicdansız anne kamerada

03 Mayıs 2018 18:50
Çocuğunu çöpe bırakan vicdansız anne kamerada - Tıkla İzle

Olay, geçtiğimiz günlerde Esenler Oruç Reis Mahallesinde meydana gelmişti. Çöp toplayan Esenler Belediyesi’ne bağlı temizlik görevlileri, çöplerin arasında bir çanta içerisinde bulunan bir kız bebekle karşılaşmıştı. Bebeğin ağlaması üzerine fark eden temizlik görevlileri bir anlık yaşadıkları şaşkınlık sonrası durumu polis bildirmişti. Olay yerine gelen Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Çocuk Büro Amirliği ekipleri, konuyla ilgili araştırma başlattı. Sağlık ekipleri tarafından kontrolden geçirilen minik kız, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü yetkililerine teslim edilmişti.

Ekipler bebeğini çöpe bırakan anneyi tespit etmek için geniş çaplı araştırma başlattı. Yapılan araştırmalarda çöplerin bulunduğu yere yakın noktada bir çok güvenlik kamerası incelendi. Çalışmalarda bebeğini çöpe bırakan vicdansız annenin görüntüleri ortaya çıktı. Güvenlik kamerasına yakalanan annenin çocuğunu çöpe bırakmak için gittiği sırada güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Polis ekipleri bebeğini bırakıp giden vicdansız anneyi tespit etmek ve yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.  

Sadık Kahraman

 

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