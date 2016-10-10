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Çocuğunu göremeden şehit düşen askere gözyaşı

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde PKK'lı teröristlerin bombalı saldırısında şehit olan Uzman Çavuş Bayram Aksu, Samsun'un Yakakent ilçesinde gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Çocuğunu göremeden şehit düşen askere gözyaşı

10 Ekim 2016 18:17

Şehit Uzman Çavuş Bayram Aksu (25) için Samsun'un Yakakent ilçesi Mutaflı Mahallesi’nde tören düzenlendi. Tören komutanı şehidin tabutunun üstünü temizleyerek toz kondurmadı. Cenazeye katılan Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, şehit babası Dursun Aksu'ya başsağlığı diledi. Şehidin hamile eşi Derya Aksu ise tören boyunca sağlık görevlilerinin gözetimi altında güçlükle ayakta durabildi. 

İkindi namazına müteakip İl Müftüsü Veysel Çakı tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından şehit Bayram Aksu, mahalle mezarlığında toprağa verildi. Şehidin cenaze namazına ayrıca Samsun Valisi İbrahim Şahin, AK Parti Samsun milletvekilleri Fuat Köktaş, Ahmet Demircan, Orhan Kırcalı, Hasan Basri Kurt, CHP Samsun milletvekilleri Kemal Zeybek, Hayati Tekin, MHP Samsun Milletvekili Erhan Usta, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Samsun İl Jandarma Komutanı Albay Ünsal Ağaoğlu, AK Parti İl Başkanı Muharrem Göksel, askeri erkan, ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları, vatandaşlar ve şehidin yakınları katıldı.
Bu arada, şehidin virane haldeki babaevi ise yürek burktu.  

Ahmet Şükrü Uluçay - Kenan Akyüz
SAMSUN 


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