Diğer
Kategoriler

Çocuğunu rehin alan baba zor ikna edildi

Aydın’ın Nazilli İlçesinde yaşayan Halil İbrahim K. İsimli babanın bir süre önce ayrıldığı sevgilisinden olan bir buçuk yaşındaki çocuğunu sosyal hizmetler aracılığı ile eşinin almasından korkarak çocuğunu rehin aldı ve evle birlikte yakma girişiminde bulundu.

Çocuğunu rehin alan baba zor ikna edildi

13 Mart 2018 02:49

Edinilen bilgiye göre, Nazilli Yeşil Mahalle, Kanal Yolunda ikamet eden Halil İbrahim K.’nın (45) dini nikahlı eşi bir süre önce evi terk etti. Halil İbrahim K., 1,5 yaşındaki çocuğunu almak için eve gelen eşine bebeği vermedi. Kadın bunun üzerine Aile ve Sosyal Politikalar İlçe Müdürlüğünden yardım isterken, çocuğunu rehin alan baba kendisini eve kilitleyip, evi yakma tehdidinde bulundu. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Halil İbrahim K. polis tarafından ikna edilmeye çalışılırken, itfaiye ekipleri ise yangın çıkma ihtimaline karşı tedbir aldı. 

İkna çabaları gece yarısında sonu verdi
Öğleden sonra başlayan rehin alma olayı gece yarısına kadar devam eden ikna çabalarına rağmen bir sonuç vermedi. Zaman zaman çocuğunun ve kendisinin üzerine benzin dökerek kendisini ve çocuğunu yakmakla tehdit eden baba polislere zor anlar yaşattı. Saat 23.00 sıralarında olay yerine gelen Nazilli İlçe Emniyet Müdürü Bünyamin Daşdemir ve bir komiserin yaklaşık 2 saat süren ikna çabaları sonuç verince baba polisleri içeri aldı. Uzun süre sohbet eden baba, daha sonra polislerle evden ayrıldı.  

Etiketler: aydın, çocuğunu rehin aldı, nazilli

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 18°C

  • Ankara

    Ankara 16°C

  • İzmir

    İzmir 21°C

  • Bursa

    Bursa 19°C

  • Trabzon

    Trabzon 18°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com
        Tesettür Elbise
        Tesettür Elbise Modelleri
        www.modamerve.com

        Paykasa satın alma ve paykasa bozum işlemleri için en uygun paykasa fiyatları

        İHA Video Arşiv Sitesi
        www.ihavideo.com.tr

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç