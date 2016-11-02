Olay, Samsun'un Canik ilçesi 200 Evler mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinin yanındaki sokakta yanında eşi Kader K. (26) ile birlikte çocuklarını seven Yasin K. (26) sopalı ve silahlı saldırıya uğradı. Kafasından ve sol bacağından vurularak yaralanan Yasin K., 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yasin K.'nin kafasının arkasından giren kurşunun içeride kaldığı tespit edildi. Yasin K.'nin eşi ve yakınları olayın ardından hastanede gözyaşlarına boğuldular.

Eşinin çocuğunu severken yanında silahlı ve sopalı saldırıya uğradığını ve kendisinin de sopayla darp edildiğini söyleyen Kader K., eşini Hasan K.'nin vurduğunu iddia etti. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Polis, kaçan silahlı saldırgan ile yanında bulunan şahısları yakalamaya çalışıyor.

Muammer Ay

SAMSUN