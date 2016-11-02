Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » Çocuğunu severken silahlı saldırıda ağır yaralandı

Çocuğunu severken silahlı saldırıda ağır yaralandı

Samsun'da sokakta çocuğunu severken eşinin yanında silahlı saldırıya uğrayan şahıs ağır yaralandı.


02 Kasım 2016 09:04

Olay, Samsun'un Canik ilçesi 200 Evler mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinin yanındaki sokakta yanında eşi Kader K. (26) ile birlikte çocuklarını seven Yasin K. (26) sopalı ve silahlı saldırıya uğradı. Kafasından ve sol bacağından vurularak yaralanan Yasin K., 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yasin K.'nin kafasının arkasından giren kurşunun içeride kaldığı tespit edildi. Yasin K.'nin eşi ve yakınları olayın ardından hastanede gözyaşlarına boğuldular. 

Eşinin çocuğunu severken yanında silahlı ve sopalı saldırıya uğradığını ve kendisinin de sopayla darp edildiğini söyleyen Kader K., eşini Hasan K.'nin vurduğunu iddia etti. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Polis, kaçan silahlı saldırgan ile yanında bulunan şahısları yakalamaya çalışıyor.  

Muammer Ay
SAMSUN


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 15°C

  • Ankara

    Ankara 8°C

  • İzmir

    İzmir 16°C

  • Bursa

    Bursa 17°C

  • Trabzon

    Trabzon 11°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!