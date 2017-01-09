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Çocuğunun tedavisi için tahtalardan fizik tedavi aletleri yaptı

Niğde’de yaşayan Serebral Palsi hastası Ali İhsan Çakmak, babasının kendi imkanlarıyla yaptığı fizik tedavi aletleriyle hayata tutunuyor.

Çocuğunun tedavisi için tahtalardan fizik tedavi aletleri yaptı

09 Ocak 2017 14:36
Çocuğunun tedavisi için tahtalardan fizik tedavi aletleri yaptı - Tıkla İzle

Aşağı kayabaşı mahallesinde bir apartmanda yaşayan Furkan Çakmak (40), hastalıktan dolayı doğuştan yürüme yetisi olmayan ve konuşma zorluğu çeken 8 yaşında ki oğlu Ali İhsan için evinin bir odasına tahta ve demirden yaptığı fizik tedavi aletleriyle oğlunu hayata bağlıyor. Baba Çakmak, oğlunun hastalığının yurt dışında tedavisinin olduğunu ancak maddi imkansızlıklardan dolayı tedaviyi gerçekleştiremediklerini söyledi. Oğlunun 19 saat gecikmeli doğduğunu dile getiren baba Çakmak; ”Doğduğundan beri tedavisiyle uğraşıyoruz. 4 yaşına kadar elimizden geldiğince tedavi masraflarını karşıladık ama daha sonra karşılayamaz hale geldik” İfadelerini kullandı.

Baba Çakmak, Temmuz ayında beri işsiz olduğunu belirterek,”Çocuğumun tedavisi için Hollanda’nın Roterdam şehrinde Erasmus Üniversitesi ile görüştüm. Orada tedavi edebileceklerini söylediler ancak maddi durum ve referans mektubu istediler Türkiye’den ama bunun içinde bir girişim olmadı. Çözümsüz çaresiz kaldık. Tedavi bedeli geçen sene 200 bin Euro’ydu. Sağlık uygulama tebliğinde Türkiye’de tedavisi edilebilir yazdığı için devlet karşılamıyor ve yurt dışına sevkini yapmıyor.” şeklinde konuştu.

FİZİK TEDAVİ ALETLERİ YAPTI

Kendi imkanlarıyla çocuğunu iyileştirmek için aletler yaptığını söyleyen baba Çakmak, “ Fizik Tedavi Merkezlerini gezdim. Cihazları devlet karşılamadığı için kendim yaptım. Ama bizim yaptığımız fizik tedaviler, profesyonel bir fizik tedavi ile bir olmuyor. Götürmediğimiz yer, harcamadığımız para kalmadı. İyi bir fizik tedavi alsa iyileşme şansıda çok yüksek.” dedi.

Ali İhsan Çakmak ise, yürümek, koşmak istediğini, okula gidip arkadaş edinmeyi, ve bir öğretmenin olmasını istediğini söyledi.


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