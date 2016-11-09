Olay saat 15.00 sıralarında Kepez ilçesi Kuzeyyaka Mahallesi 2516 Sokak üzerindeki 3 katlı bir apartmanın ikinci katında meydana geldi. İddiaya göre, işsiz olduğu öğrenilen 36 yaşındaki Recep P., 32 bin liralık kredi borcunu ödeyemediği için evinin balkonuna bıçakla çıkarak intihar girişiminde bulundu. Balkonda, "Cebimdeki 16 bin lira için beni satıyorlar" diye balkonda bir kişinin bağırdığını görenler durumu polise bildirdi.

Babasının elindeki bıçakla intihar girişiminde bulunduğunu gören 11 yaşındaki C.P.P. de balkona çıktı. Küçük çocuk babasını intihardan vazgeçirmeye çalışırken olay yerine çok sayıda polis ekibi geldi. Recep P., elindeki bıçağı zaman zaman boynuna dayarken oğluna da sarıldı. Polis ve küçük çocuğun iknasıyla Recep P., yarım saati bulan çabanın ardından intihardan vazgeçirildi. Polislerin eşliğinde oğluyla binadan çıkan adam, Kepez İlçe Emniyet Müdürünün aracına bindi. Recep P., elindeki bıçağı da bina girişine attı. Bir süredir işsiz olduğu öğrenilen Recep P., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

İsa Akar-Ertuğrul Gün