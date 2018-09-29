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‘Çocuğunuz kaza yaptı' diyerek yaşlıları dolandıran şahıs yakalandı

‘Çocuğunuz kaza yaptı' diyerek yaşlıları dolandıran şahıs yakalandı
‘Çocuğunuz kaza yaptı' diyerek yaşlıları dolandıran şahıs yakalandı

Eskişehir'de yaşlı vatandaşları ‘Çocuğunuz kaza yaptı’ diyerek dolandırdığı öne sürülen şahıs, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından Şeker, Emek, Esentepe ve Fevzi Çakmak mahallelerinde yaşları 72, 81, 83 ve 93 olan 4 kişinin evlerine gelen bir şahsın "Çocuğunuz kaza yaptı, beni hastaneden yolladılar" deyip paralarını alıp kaçtığı şikayeti üzerine çalışma başlattı. Teknik takip sonucu şüphelinin İ.D. (34) olduğunu belirleyen ekipler, şahsın bulunduğu ikamete operasyon gerçekleştirdi. Gözaltına alınan İ.D., emniyetteki sorgusunun ardından Eskişehir Adalet Sarayına sevk edildi.  

Mustafa Kaplan 

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