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Çocuğunuzu okula alıştırmanın 7 yolu

Dr. Fevzi Özgönül, okulların açılmasına çok çok az bir süre kala öğrencilerin yeni eğitim ve öğretim yılının heyecanı içerisine girdiklerini söyledi.

Çocuğunuzu okula alıştırmanın 7 yolu

18 Eylül 2016 12:09

Okula yeni başlayacak olan öğrencilere ailelerin nasıl davranması gerektiği konusunda bilgiler veren Dr. Özgönül, Okul ve dersler onlara nasıl sevdirileceği, ve bununla ilgili ebeveynlere düşen görevleri anlattı.
Dr. Fevzi Özgönül, okul öncesi eğitimini tamamlayıp, artık belli bir sorumluluğa sahip olacak öğrencileri; bocalama durumundan kurtarmak, yeni okuluna, yeni arkadaşlarına, yeni öğretmenine ve derslerine alıştırmak için yapılabilecekleri 7 adım halinde açıkladı.

Özgönül, şunları söyledi;

“1. Adım; Sabah hazırlığı: Çocuğunuzun; üstünü giymesine, hazırlanmasına mutlaka yardımcı olun. Kesinlikle kahvaltı yaptırın, sağlıklı olan yiyeceklerden yemesini sağlayın.

2. Adım; Bugün sıradan bir gün: Okulun ilk günü ebeveynler genel olarak telaşlanıp ne yapacağını bilemez. Bugünü herhangi bir sıradan günmüş gibi kabul edin ve ona göre davranın. İlk gün destek olmak amacı ile farklı davranmaya çalışmayın.

3. Adım; Mutlaka birlikte olun: Bazen ebeveynler yüzme öğretmek için çocuğunu denize atarak bunu kendi başına başarmasını beklerler, fakat alışması için onu yalnız bırakmak yerine ilk gün mutlaka çocuğunuzun yanında olmanız, okula birlikte gitmeniz ve okuldan birlikte dönmeniz ona güven verecektir. Ders aralarında da sizi görmesi, kaygılı halinden kurtulmasını sağlayacaktır. Fakat bunu uzun süre devam ettirmeyin. Herkesin bir sorumluluğu olduğunu anlamasını sağlayın.

4. Adım; Ona destek olduğunuzu belirten cümleler kullanın: Çocuğunuza kullandığınız kelimeler çok önemli. Kaygısını arttıracak cümlelerden lütfen kaçının. Ona sakın “Korkma”, “Ben buradayım” gibi cümleler kurmayın. Çünkü sizin çocuğunuza “korkma” demeniz, onda “okul acaba korkulacak bir yer mi?” algısı oluşturabilir.

5. Adım; Okula hâlâ adapte olamadıysa: Çocuğunuz birkaç gün geçmesine rağmen hâlâ okula adapte olmakta zorlanıyorsa, sizi hâlâ yanında istiyorsa; mutlaka öğretmeninden veya okulun rehberlik bölümünden yardım isteyin. Bu sizin işinizi daha da kolaylaştıracaktır. Fakat çocuğunuzu sakın başka arkadaşları ile kıyaslamayın. “Arkadaşın Mehmet hiç senin gibi ağlamıyor, Ahmet okulu çok seviyor” gibi yaklaşımlarda bulunmayın.

6. Adım; Okula gitmek istemiyorsa: Eğer çocuğunuz okula gitmek istemiyorsa; önce öğretmeni ile görüşüp okulu neden sevmediğini anlamaya çalışın. Öğretmeni ile problemi çözemezseniz mutlaka bir doktordan yardım alın. Bu hem çocuğunuza, hem de sizin bu süreci kolay atlatmanıza oldukça fayda sağlayacaktır.
7. Adım; Okul ve öğretmeniyle mutlaka iletişim içerisinde olun: Okulun ilk gününden itibaren çocuğunuzun öğretmeni ile iletişim içerisinde olmanız, siz yokken neler yaptığı, nasıl davrandığı hakkında bilgi sahibi olmanız çocuğunuzun başarılı bir eğitim hayatı olmasına katkı sağlayacaktır.”
 

Etiketler: Dr. Fevzi Özgönül


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