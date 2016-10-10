Çocukların parmak üzerinde yürümesinin geçici olabileceği gibi, kalıcı bir hastalığın da belirtisi olabileceğini ifade eden uzmanlar, yürüyüşlerin büyüdükçe tedavi edilmeksizin de kendi kendine düzelebilmekte olduğunu söyledi. Çocuklarda parmak ucu yürüyüşünün, topuk temasının olmayışının olduğunu ifade eden Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Tayfun Açıkgöz, "Çocuklar genellikle 11-15 ay arasında yürümeye başlarlar. Parmak ucu basarak yürüme durumu yeni yürümeye başlayan çocuklarda sıklıkla görülebilen bir durumdur. Bu çocukların çoğu büyüdükçe normal şekilde yürümeye başlarlar. En geç iki yaşına kadar çocuğun normal yürüyüş düzenine ulaşması beklenir. Çocuk eğer hala düzgün olarak basmıyorsa ortada bir sorun olabilir” dedi.

Çocuklarda parmak ucunda yürümenin birçok faktöre bağlı olarak gerçekleşebildiğini belirten Op. Dr. Açıkgöz, “Parmak ucu yürüyüşü çocuklarda yüzde 7 ile 24 arasında görülmektedir. Yapılan araştırmalar neticesinde yüzde 10 ile 88 arasında pozitif aile hikâyesi bulunduğu tespit edilmiştir. Hastalığın teşhisinin konulması kolay olmakla birlikte, öncelikle çocuklarda parmak uçlarına basarak yürüme durumunda hastalığın asıl nedenin ortaya konulması önemlidir” diye konuştu.

Bu rahatsızlığın büyük oranla erkek çocuklarda görüldüğüne dikkat çeken Op. Dr. Açıkgöz, hastalığın tedavi yöntemleri hakkında şu açıklamalarda bulundu:

“Bu hastalarda çoğu zaman konservatif tedavi yeterli olabilir. Bu nedenle teşhisi ve tedavisi kalıcı bir sakatlığın önlenmesi açısından çok önem taşımaktadır. Tedavinin programlanmasında parmak uçlarına basmanın ne zamandan beri var olduğu, çocuğun ayak ve ayak bileğindeki şekil bozukluğu ile sertlik derecesi ve çocuğun yaşı en önemli kriterleri oluşturur. Küçük çocuklarda hastalığın önemli bir kısmı idiyopatik olup parmak uçlarında yürüme durumu için gözlemlemek veya sadece egzersiz uygulamaları ile bot - ortez kullanımı yeterli olabilir. Ancak bazı hastalarda ameliyat ile tedavi gerekli olabilir."