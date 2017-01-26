2013 yılında Şirintepe Mahallesi’nde hizmete girdiği günden bu yana ücretsiz olarak hizmet veren Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Tepebaşı Belediyesi’nin halk sağlığı konusunda gösterdiği hassasiyetin bir ürünü olarak hayat buldu. Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, yaptığı açıklamada, diş sağlığının erken yaşta kontrol altına alınması gerektiğini belirterek ülkenin önemli sağlık sorunlarından biri olan diş sağlığı problemini önemli olmaktan çıkartmak için çalıştıklarını belirtti. Başkan Ataç, “Çocuklarımızın sağlıklı bireyler olarak yetişmesi için koruyucu hekimlik çalışması olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’ni yaşama geçirmiştik. Merkezimiz çarpıcı sonuçlara ulaşıyor. Çocuklarımız diş hekimi korkusu olmadan, gerekli durumlarda tedavileri yapılarak, sağlıklı gülüşlere kavuşuyorlar” ifadelerini kullandı.

Türkiye’de dördüncü, Eskişehir’de ilk olan merkez kısa sürede gerçekleştirdiği çalışma ile sadece Tepebaşı’nın değil Eskişehir’in örnek gösterdiği bir merkez haline geldi. Muayeneye gelen çocuklar tamamen kendileri için tasarlanmış merkezde çizgi filmler izliyor, eğitimlere katılıyor bir yandan da hayatları boyunca kullanacakları sağlıklı dişlere kavuşuyorlar. Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi ile 2016 yılında 3 bin 369 çocuğumuzun tedavisini gerçekleştirildi. 3 bin 85 çocuk taramadan geçirilirken, 2 bin 500 çocuğa ise florlama yapıldı.

Tepebaşı Belediyesi Şirintepe Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, sadece ağız sağlığı ile ilgilenmeyip, 4-18 yaş grubu çocuklara ücretsiz psikolojik danışmanlık hizmeti de sunuyor.