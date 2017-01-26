Diğer
Kategoriler

Çocuk diş sağlığı için koruyucu hekimlik

Tepebaşı Belediyesi Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, 2016 yılında tedavi ettiği 3 bin 369 çocuk ile alanında fark oluşturmaya devam ediyor.

Çocuk diş sağlığı için koruyucu hekimlik

26 Ocak 2017 15:35

2013 yılında Şirintepe Mahallesi’nde hizmete girdiği günden bu yana ücretsiz olarak hizmet veren Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Tepebaşı Belediyesi’nin halk sağlığı konusunda gösterdiği hassasiyetin bir ürünü olarak hayat buldu. Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, yaptığı açıklamada, diş sağlığının erken yaşta kontrol altına alınması gerektiğini belirterek ülkenin önemli sağlık sorunlarından biri olan diş sağlığı problemini önemli olmaktan çıkartmak için çalıştıklarını belirtti. Başkan Ataç, “Çocuklarımızın sağlıklı bireyler olarak yetişmesi için koruyucu hekimlik çalışması olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’ni yaşama geçirmiştik. Merkezimiz çarpıcı sonuçlara ulaşıyor. Çocuklarımız diş hekimi korkusu olmadan, gerekli durumlarda tedavileri yapılarak, sağlıklı gülüşlere kavuşuyorlar” ifadelerini kullandı.

Türkiye’de dördüncü, Eskişehir’de ilk olan merkez kısa sürede gerçekleştirdiği çalışma ile sadece Tepebaşı’nın değil Eskişehir’in örnek gösterdiği bir merkez haline geldi. Muayeneye gelen çocuklar tamamen kendileri için tasarlanmış merkezde çizgi filmler izliyor, eğitimlere katılıyor bir yandan da hayatları boyunca kullanacakları sağlıklı dişlere kavuşuyorlar. Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi ile 2016 yılında 3 bin 369 çocuğumuzun tedavisini gerçekleştirildi. 3 bin 85 çocuk taramadan geçirilirken, 2 bin 500 çocuğa ise florlama yapıldı.
Tepebaşı Belediyesi Şirintepe Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, sadece ağız sağlığı ile ilgilenmeyip, 4-18 yaş grubu çocuklara ücretsiz psikolojik danışmanlık hizmeti de sunuyor. 

Etiketler: diş sağlığı


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

SAĞLIK VİDEO GALERİ
SAĞLIK FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 1°C

  • Ankara

    Ankara -2°C

  • İzmir

    İzmir 4°C

  • Bursa

    Bursa 0°C

  • Trabzon

    Trabzon 2°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!