Çocuk gelin oldu, hapis yattı, kocası terk etti

Hapishaneden çıktıktan sonra eşi tarafından 6 çocuğu ile birlikte terk edilen acılı anne, bayırlardan topladığı yeşillikleri satarak hayata tutunmaya çalışıyor.

Diyarbakırlı 34 yaşındaki Melek Ö., 13 yaşında evlendirildi. Hayatının en önemli kararı başkaları tarafından henüz çocukken alınan talihsiz kadın, tüm zorluklarına rağmen evliliğe alışmak zorunda kaldı. Henüz 16 yaşındayken ilk çocuğunu kucağına alan Melek Ö., anne hasreti çekerken anneliği tattı. Daha çocukken çocuk büyütmek zorunda kalan talihsiz anne, zorluklarla da olsa hayatını sürdürdü. Beşinci çocuğu doğduktan kısa bir süre sonra işlemediği bir suçtan dolayı 1 yıldan fazla cezaevinde kalan Melek Ö., hamile girdiği hapishaneden 6’ncı çocuğu kucağında çıktı. Hayatın artık kendisine bir sürpriz daha yapmayacağını düşünen Melek Ö., en büyük şoku yaşadı. Eşi, Melek Ö., hapishaneden çıktıktan sonra çocukları ile birlikte kendisini terk etti. 6 çocuğu ile bir anda yapayalnız kalan Melek Ö., çocukları ile ilçelere giderek topladığı yeşillikleri yine çocuklarının yardımı ile satıp, kira, elektrik, su ve 4 çocuğunun okul masraflarını çıkarmaya çalışıyor. Tek isteğinin çocuklarının mutlu olması olduğunu belirten acılı anne, kendilerine uzatılacak yardım elini bekliyor.

Hayat ona mutlu olma şansı vermedi

Yaşadığı zorluklarla ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Melek Ö., 13 yaşında evlendiğini 16 yaşında ise ilk çocuğunu kucağına aldığını söyledi. Melek Ö., “6 çocuğum var. İşlemediğim bir suçtan dolayı 16 ay hapis yattım, 2 yıl denetimli serbestliğe tabi oldum. Eşimle iki yıldır ayrıyız. Çocuklarımdan başka gözüm hiçbir şey görmüyor. Beni ayakta tutan çocuklarımdır. Gerçekten kirada oturuyoruz, çocuklarımın, hele ki en büyük kızımın psikolojisi çok bozuldu. Ufak çocuklarımdan olmasa her gün çalışırdım, iki tane ufak çocuğum var, bu nedenle her an çalışamıyorum. Bir yere gitsem çocuklarım evde durmuyor. İlçelere gidip yeşillik topluyorum ve bunları satarak geçimimi sağlıyorum. Haftada iki üç gün gidebiliyorum. 300 lira kirada oturuyorum. Benim için çok zor, 4 çocuğum okula gidiyor. Geçimim çok zor oluyor, karnımız bir gün aç, bir gün tok. Ortadaki kızım 3 ayda 500 lira burs alıyor. Bu para ile su ve elektrik parasını yatırıyorum. Ondan sonra komşuların yardımı ile kiramızı ödüyoruz. Bazı zamanlar komşularım erzak yardımı da yapıyor. Benim tek istediğim bir ana olarak çocuklarım mutlu olsun. Bir ananın istediği tek çocuklarıdır. Şimdiye kadar kimseden hiçbir şey istemedim. Eşim 6 çocuğumdan sonra bizi terk etti, benim için çocuklarımın babası ölmüştür. Benim büyük kızım buna katlanmıyor bir türlü. Ben yetkililerden bize yardım etmelerini istiyorum. Çok zor durumdayız” dedi.

Aydın Yorat