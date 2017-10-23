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Çocuk Gelişimi Öğretim Görevlisi Oral: 'Çocuğunuz yazamıyorsa dikkat edin'

Eğitim öğretim döneminin başlamasının üzerinden bir ay geçmesine rağmen çocukların yazmada, resim yapmada sıkıntı yaşayabileceğini söyleyen Çocuk Gelişimi Programı Öğretim Görevlisi Ezgi Oral, çocukların kas gelişiminin omuzdan parmaklara doğru oluştuğunu ve 'ince motor becerilerinin' gelişmesi için zamana ve ilgiye ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Çocuk Gelişimi Öğretim Görevlisi Oral: Çocuğunuz yazamıyorsa dikkat edin

23 Ekim 2017 13:25

Çocuklarda kas gelişiminin omuz hareketleriyle başladığını, zamanla el ve parmaklara kadar indiğini ifade eden İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Programı Öğretim Görevlisi Ezgi Oral, “Çocuklar onlara verdiğiniz kalemi önce avuçlarıyla kavrayarak omuz hareketleri ile karalamalar yapar. Sonra elleri kullanarak çizimler gerçekleştirir. En son ise parmakları kullanarak çizimlere başlar. Çocuğa gösterdiğimiz nesneyi yakalamak için çocuk elini doğru yere uzatabilmelidir. İnce motor becerilerde yaşanan güçlükler çocuğun yemek yeme, giyinme gibi öz bakım becerilerinden okuldaki etkinlikleri gerçekleştirebilme, resim yapabilme ve yazma gibi pek çok beceriyi kazanmasında güçlükler oluşturabiliyor” dedi.

‘Çözüm oyunlu egzersizde’

Çocukların okul öncesi ve sonrası dönemlerde sıkıntı yaşayabildiklerini, bunu önlemek için ince motor becerileri geliştirici aktivitelerle desteklenmeleri gerektiğini ifade eden Oral, bunun hem aileyle çocuğun keyifli zaman yaşamasını hem de okuldaki akademik becerilere hazırlanmasını sağlayacağını belirtti. Oral, şunları söyledi:
“Çeşitli etkinliklerle çocuğun ince motor becerileri gelişebilir. Aileler çocukları ile yapacakları basit etkinliklerle bunu destekleyebilirler. İpe mandallarla nesneleri takma, yoğurma maddeleriyle oynama, resim yapma, takmalı çıkarmalı oyuncaklarla oynama, delikli yüzeylerden ipleri geçirme, ipe boncukları dizme gibi etkinlikler bu becerilerin desteklenmesine yardımcı olacaktır. Özgül öğrenme güçlüğü gibi yaşanan bazı sıkıntılar da yazmayla ilgili becerilerde sorunlara sebep olabilmektedir. Ek çalışmalara rağmen yazmada problemler görülüyorsa çocuğa kızmak yerine durumun kaynağı araştırılmalı. Bir uzmandan destek alınmalıdır. Çocuğu yapamadıkları için cezalandırmak kızmak onun hem kişiliğini etkileyecek hem de okuldan soğumasına sebep olacaktır.” 

Etiketler: çocuğun yazması, egzersiz

 

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