Diğer
Kategoriler

Çocuk hırsızı yakalayıp önce itiraf ettirdiler sonra dövdüler

Sultangazi’de hırsızlık için girilmedik ev bırakmayan 13 yaşındaki çocuk hırsız, mahallenin gençleri tarafından yakalanarak götürüldüğü parkta önce suçu itiraf ettirildi ardından da darp edildi. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, çocuk hırsız daha sonra polis tarafından suçüstü yakalandı.

Çocuk hırsızı yakalayıp önce itiraf ettirdiler sonra dövdüler

29 Mart 2018 11:06
Çocuk hırsızı yakalayıp önce itiraf ettirdiler sonra dövdüler - Tıkla İzle

Sultangazi Gazi ve Yunus Emre Mahallesi’nde çok sayıda hırsızlık olayının yaşanması üzerine vatandaşlar canından bezdi. Bunun üzerine harekete geçen mahallelinin gençleri, hırsızlık için evlere giren 13 yaşındaki A.T.’yi yakalayarak mahalledeki bir parka götürdü. A.T.’yi önce yaptığı hırsızlıkları itiraf ettiren gençler ardından da darp etti. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Olayın ardından gençlerin serbest bıraktığı A.T. geçtiğimiz Perşembe günü saat 02.45 sıralarında Yunus Emre Mahallesi 1425 Sokak üzerindeki bir eve girdi. 

Elektrikli testereyle kaçmaya çalışırken yakalandı 

Hırsız buradan elektrikli testere ile el feneri çaldıktan sonra kaçmaya başladı. O esnada Gazi Cebeci Caddesi devriye gezen Sultangazi Asayiş Büro Amirliği ekipleri hırsızı fark ederek “dur” ihtarında bulundu. Polis ekiplerini gören hırsız ise ihtara uymayarak elindeki testereyi bırakıp kaçmaya başladı. Kısa sürede yakalanarak gözaltına alınan A.T. çaldığı malzemelerle birlikte Çocuk Büro Amirliğine teslim edildi. Hırsızlık suçundan çok kez gözaltına alındığı öğrenilen A.T. bürodaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. 

Çalmadık bir şey bırakmadı 

Öte yandan ilçede hırsızlara yönelik devam eden çalışmalar kapsamında ekipler, geçtiğimiz 13 Mart Salı günü saat 00.10 sıralarında 2 kişinin elinde bir poşet dolusu cep telefonuyla beklediği ihbarını aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, M.A.Ç. (15) gözaltına alındı. M.A.Ç.’nin yanındaki Suriye uyruklu M.S. (13) ise koşarak kayıplara karıştı. Poşette yapılan armada ise 15 adet cep telefonu, farklı marka ve modellerde 27 adet kol saati, 6 adet fotoğraf makinesi ve 1 adet de şarj bataryası ele geçirildi. Hırsızlık suçundan çok sayıda gözaltına alındığını öğrenilen M.A.Ç. Çocuk Büro Amirliği’ndeki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.  

Doğan Can Cesur

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 11°C

  • Ankara

    Ankara 11°C

  • İzmir

    İzmir 17°C

  • Bursa

    Bursa 11°C

  • Trabzon

    Trabzon 13°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç