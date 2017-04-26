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Çocuk işçiler hakkında bin 291 haber yapıldı

Medya takip kuruluşu Ajans Press’in TÜİK’ten derlediği verilere göre, 15-17 yaş aralığında kayıt altına alınan çocuk işçilerin sayısı 2012 yılından itibaren düzenli olarak artmaya devam etti. 2012 yılında 601 bin olan çocuk işçi sayısı 2016 yılına geldiğinde 708 bin olarak belirlendi.

Çocuk işçiler hakkında bin 291 haber yapıldı

26 Nisan 2017 12:17

Medya takip kuruluşu Ajans Press, Türkiye İstatistik Kurumu’ndan (TÜİK) derlediği veriler doğrultusunda 15-17 yaş aralığında çalışan çocuk işçi sayılarını açıkladı. Buna göre, çocuk işçilerin yüzde 78’i kayıt dışı çalışıyor. 15-17 yaş aralığında kayıt altına alınan çocuk işçilerin sayısı 2012 yılından itibaren düzenli olarak artmaya devam etti. 2012 yılında 601 bin olan çocuk işçi sayısı, 2016 yılı içerisinde çalışan çocuk işçilerin sayısı 708 bin oldu. Bu çocukların yaklaşık 150 bini sigortalı olarak çalıştırıldı. Yani çalışan her 10 çocuktan 8’i kayıt dışı oldu. Öte yandan yapılan medya araştırmasında geçtiğimiz yılbaşından beri iş kazalarıyla ilgili basına 8 bin 45 haber yansırken, çocuk işçiler hakkında bin 291 haberin çıktığı tespit edildi. Türkiye’de eğitim-öğretim hayatında olması gereken yaklaşık 2 milyon çocuk, iş hayatında yer alıyor. Geçtiğimiz yıl çalışma hayatında 56 çocuk yaşamını yitirdi.

Türkiye’de 2 milyon 969 bin 696 Suriyeli çocuk var

Suriye’de devam eden iç savaş nedeniyle Türkiye’ye göç etmek zorunda kalan göçmen çocukların sayısı ise gün geçtikçe artıyor. 30 Mart 2017 tarihinde yayınlanan resmi rakamlara göre Türkiye’de geçici koruma altında 2 milyon 969 bin 696 Suriyeli çocuk bulunuyor. Bu çocukların yarısından fazla ise eğitim olanaklarından yararlanamadığı için kayıt dışı sektörlerde çalışmakta. Ajans Press Group bünyesinde sosyal medya hizmeti vere ITS Medya çocuk işçilerle ilgili sosyal medyanın araştırması yaptı. Yapılan araştırmada yılbaşından beri çocuk işçilerle ilgili 6 bin 186 haberin sosyal medyada yer aldığı saptandı. 

Etiketler: Ajans Press, TÜİK


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