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Çocuk istismarcıları tutuklandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 2010 yılında yaşanan çocuğa nitelikli cinsel istismar olayında hakkında arama kararı çıkartılan 4 şahıs tutuklandı.

Çocuk istismarcıları tutuklandı

04 Ocak 2018 23:56

Edinilen bilgilere göre, Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 2010 yılında bir “çocuğa nitelikli cinsel istismar suçundan” yargılan ve haklarında adli mercilerce çeşitli miktarlarda hapis cezası verilen H.K., Z.Y., A.B. ve R.B. isimli şahıslar Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü İnfaz Büro Amirliği ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalandı. Gözaltına alınan 4 şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edildi.
Hakim karşınsa çıkartıldıkları mahkemede şahıslardan H.K. 6 yıl, Z.Y. 5 yıl, A.B. 9 yıl, R.B. ise 9 yıl hapis cezasına çarptırılarak tutuklandı. 

Murat Kanber
 

 

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