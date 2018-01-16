Çocuk istismarcısı komşu cinayetine emsal karar

Kan donduran olay, geçen Mayıs ayında İzmir’in Buca ilçesine bağlı Yıldız Mahallesinde meydana geldi. 10 yaşındaki Y.A., birlikte pazara gidecekleri annesinden önce evden çıkarak apartman merdivenlerinden aşağıya indi. Bu sırada Y.A.’nın merdivenlerden indiğini gören 55 yaşındaki komşu Erol T., küçük kızı asansörün önünde sıkıştırıp öptü ve arkasından sarıldı. Elinde tornavida benzeri kesici bir alet de taşıyan sapık komşunun istismarı üzerine küçük kız korkup dışarı kaçtı. O anlar, güvenlik kameralarına saniye saniye kaydedildi.

Anne güvenlik kameralarını izledi

Küçük kız olayı annesine anlatınca anne E.A., hemen apartman yöneticisinin yanına giderek olaydan bir hafta önce kurulan güvenlik kamerası görüntülerini izlemek istedi. İddiaya göre, kameraların olduğu bölüme yöneticinin iki kızıyla birlikte inen anne, istismarcıyı burada güvenlik kamera kayıtlarını silmeye çalışırken buldu. Üç kadın, şahsı dışarı çıkararak görüntüleri izlemeyi başardı. Gördükleri karşısında şaşkına dönen genç kadın, eşi B.A.’ya izlediği görüntüleri anlattı.

Şahıs kan kaybından öldü

Bunun üzerine baba B.A., eve uğrayıp yanına bir ekmek bıçağı alarak erkek yeğeni E.K. ve eşi E.A. ile birlikte Erol T.’nin dairesine çıktı. Tartışma esnasında baba B.A., kapıya çıkıp "Ne var lan" dediği öne sürülen Erol T.’yi karnından tek bıçak darbesiyle yaraladı. Hastaneye kaldırılan Erol T., kan kaybından yaşamını yitirdi. Polisi arayıp teslim olan B.A. ise tutuklandı.

Tahliye edildi

B.A. hakkında, ’kasten adam öldürme’ suçundan müebbet hapis cezası istemiyle İzmir 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Savcı, dava ’kasten adam öldürme’ suçundan açılsa da olayın gerçekleşme şeklinden, öldürme kastının olmadığının anlaşıldığını belirtti. Bu yüzden sanığın, ’kastın aşılması suretiyle öldürme’ suçundan cezalandırılmasını ve tahrik indiriminin de en yüksek hadden uygulanmasını talep etti. Yapılan yargılama sonunda mahkeme heyeti, mahkeme başkanının muhalefet şerhine karşın oy çokluğuyla, sanık B.A.’ya ’kastın aşılması suretiyle öldürme’ suçundan önce 12 yıl hapis cezası verdi. Sanığın eylemi haksız tahrikin etkisi altında gerçekleştirdiği belirtilerek, ceza 4’te 3 oranında düşürülüp 3 yıla indirildi. Sanığın yargılama sürecindeki davranışları da dikkate alınıp bir indirim daha yapılarak ceza 2 yıl 6 hapsi indirildi. Ayrıca sanığın tahliyesine karar verildi. Karar, tarafların temyiz başvurusunda bulunmaması üzerine kesinleşti.

Kendini korumak adına yanına bıçak alıyor

Olayla ilgili açıklama yapan ailenin avukatı Yalçın Yılmaz, “Çocuğun annesi, güvenlik kamerası görüntülerini izledikten sonra polisi arıyor. Bir an evvel gelmeleri gerektiğini söylüyor ancak emniyet, çocuk şubeye havale ediyor, çocuk şube de ‘kendiniz gelmeniz gerekiyor’ deyince bir gecikme yaşanıyor. Bu gecikme esnasında çocuğun babası geliyor ve şahsın yanına gidiyorlar. Eşinin rahatsız olması, yeğenini de henüz koruyabilme yetisine sahip kuvvette olmaması sebebiyle yanına bıçak alıyor. Çünkü istismarı gerçekleştiren kişinin 20 yaşından büyük üç oğlu var. Ayrıca şahsın elinde kesici bir alet olduğu söylendiği için kendini korumak adına yanına ekmek bıçağı alıyor. Şahıs, aileyi görünce babanın üzerine doğru bir eli cebinde ‘ne var lan’ şeklinde gelince, baba da elindeki bıçakla taarruz edebilme adına tek darbe ile bıçak sallıyor. Müvekkilim, çocuğunun uğradığı istismar nedeniyle ani bir hiddetle, bir an gelişen olayla bu vukuatı gerçekleştiriyor” dedi.

“Keşke bu durumu anneme anlatmasaydım”

Mahkemede, olayda aslında yaralama kastı ile hareket edildiğini, ancak kastın aşılması suretiyle ölüm meydana geldiğini söylediklerini belirten Yılmaz, “Çocuk da mahkemede, ‘Keşke bu durumu anneme anlatmasaydım. Keşke babam cezaevine girmeseydi. Anneme anlattığım için çok pişmanım. Babamın yanımızda olmasına ihtiyacımız var’ dedi. Bu durumda ben de mahkeme heyeti de gözyaşlarımızı tutmakta zorlandık. Mahkeme de savunmalarımızı kabul ederek kastın aşılması suretiyle ölüme sebebiyet vermekten 2,5 yıl hapis cezası verdi. Yattığı 7 aylık süre de göz önüne alınarak tahliye edildi. Karar kesinleşti. Emsal bir karar oldu” diye konuştu.

Ceren Atmaca - Halil Karahan