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Çocuk istismarına karşı seminer düzenlendi

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından Sosyal Yaşam Okulu Projesi kapsamında annelere yönelik çocuk istismarına karşı seminer düzenlendi.

Çocuk istismarına karşı seminer düzenlendi

28 Temmuz 2017 12:51

Tepebaşı Belediyesi Esentepe Çocuk Sanat Merkezinde gerçekleştirilen seminerde, Tepebaşı Belediyesi Kadın Sığınma Müdürlüğünden Proje Koordinatörü Özge Sayer Konakçı tarafından katılımcı annelere bilgiler verildi. Çocuk istismarının çok önemli bir konu olduğunu belirterek ailelerin çocuklarına karşı son derece duyarlı olması gerektiğini söyleyen Konakçı, “Türkiye’de her gün çocuklar duygusal, fiziksel ya da cinsel istismara maruz kalıyor. Türkiye’de her 5 kız çocuğundan 2’si, her 10 erkek çocuğundan 3’ü cinsel istismara maruz kalıyor. Ebeveynlerin farkındalık düzeyini arttırmak gerekiyor. Ebeveynlerin çocuk üzerinde oluşabilecek olası riskleri en aza indirebilecek konumda olması lazım. Bu temelde amacımız çocuk ihmal ve istismarı konusunda ailelere açıklayıcı bilimsel bilgi aktarmaktır” diye konuştu.
Soru-cevap ile son bulan seminere katılan anneler de düzenlenen etkinlikten dolayı Tepebaşı Belediyesi’ne teşekkürlerini iletti. 


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