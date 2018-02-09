Çocuk oyun makinesinin içinde mahsur kaldı

ABD’nin Florida eyaletine bağlı Titusville kentinde akıl almaz bir olay yaşandı. Kayda alınan görüntülerde Meyson isimli çocuk, para atıp kendi şansını deneyerek oyuncaklara sahip olmak yerine direk makinenin üstüne çıkarak oyuncakların arasına girdi. Ancak makinenin içinden girdiği gibi çıkamadı. Durumun fark edilmesi üzerine, olay yerinde kurtarma ekipleri sevk edildi. Kurtarma ekipleri, 6 dakika süren operasyonun ardından mahsur kalan küçük Meyson’ı, makinenin içinden kurtardı. Yetkililer, çocuğun yaralanmadığını bildirdi.

Şehriyar İmanbeyli