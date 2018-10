Çocuk pusetinde eroin ele geçirildi

Van Emniyet Müdürlüğüne bağlı Tuşba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde Van'dan İstanbul'a gidecek olan bir otobüste arama yaptı. Durumundan şüphelenilen Ş.M., A.S. ve E.D. isimli şahısların bagajlarından yapılan aramada; çocuk taşıma sepeti tabanına zulalanmış 3 paket halinde toplam 1 kilo 900 gram eroin maddesi ele geçirildi. Ş.M, A.S. ve E.D. isimli şahıslar “uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak, uyuşturucu madde nakletmek' suçundan gözaltına alındı. E.D. adli kontrol kararı ile serbest kalırken, Ş.M. ve A.S. isimli şüpheli şahıs ise tutuklandı.