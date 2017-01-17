"Tüp bebek tedavi prosedürlerinin hepsi eşit değildir" diyen Koyuncuoğlu, "Bazı çiftlerin tüp bebekte gebelik şansı, diğerlerinden daha yüksek olabilir. Başarısız bir tüp bebek girişiminden sonra yapılması gereken ilk şey, tüp bebek uzman doktorunun, IVF yumurta uyarımı sürecinin sonuçlarından veya yumurta alımı, yumurta kalitesi ve / veya miktarı ile ilgili herhangi bir sorundan muhtemelen bir şeyler öğrenmesi için döngüyü gözden geçirmesidir. Döllenme, embriyo gelişimi veya embriyo transferi prosedürüyle ilgili problemleri araştırmalıdır" dedi.



Koyuncuoğlu, konuşmasına şöyle devam etti, "Genellikle bu alanlardan birinde veya daha fazlasında bir sorun olacaktır. Yumurtalık stimülasyon protokolü ve sonuçları ile birlikte embriyo gelişimi konuları çiftle birlikte tartışılmalıdır. Embriyoların resimleri ve 3. Gün transfer vakalarında hücrelerin aşamaları, parçalanması ve düzenliliği de dahil olmak üzere kalite skorlama sorunları veya 5. gün transfer vakaları için blastosist derecelendirmesi ve genleşme skorlaması da gözden geçirilmeli ve tartışılmalıdır. Daha sonra ikinci bir IVF döngüsü için bir plan oluşturulabilir".



Tüp bebek tedavi sürecinde ki verimsizliklerin her zaman "düzeltilebilir" konular olamadığını ifade eden Koyuncuoğlu, "Örnek olarak kadının yaşı ya da sperm hücresi bulunamaması gibi konular, tedavi edilememektedir. Ancak çiftle birlikte tedavi süreci incelenmeli ve tartışılmalıdır; böylece durumlarıyla ve ikinci bir IVF girişimi için tahmini başarı oranları hakkında bilgilendirilmeleri sağlanabilir. Başarısız bir ilk tüp bebek girişimi sırasında görülen birçok sorun, in vitro fertilizasyon ile ikinci bir denemede aynı sorunun ortaya çıkma olasılığını ortadan kaldırmak veya azaltmak için ele alınabilir" diye konuştu.



İLK TÜP BEBEK DENEMESİ NEDEN TUTMAZ?



İlk tüp bebek denemesinin başarısız olma nedenlerinden bahseden Koyuncuoğlu, "Eğer bir embriyo transferi yapılırsa, tüp bebek başarısız olmasının nedeni, embriyo implantasyon başarısızlığından kaynaklanabilir. Tüp bebek başarısız olduğunda implantasyon başarısızlığı olasılıklar içindedir, ancak implant başarısızlığının embriyolarla ilgili bir problem veya uterusta bir problemden kaynaklanıp kaynaklanmadığı araştırılmalıdır. Çoğu doğurganlık uzmanı, IVF başarısızlıklarının% 95'inden fazlasının embriyonun tutuklanmasından kaynaklandığını belirtmektedir. Embriyonik tutunma, embriyoların kromozomal veya diğer genetik anormalliklerinden ötürü normal gelişim ve devam eden implantasyona devam etmeleri için onları "zayıf" hale getirir. Bu aşamada çifte genetik tarama uygulamaları yapılmalı ve sebepler tespit edilmelidir" dedi.

2. TÜP BEBEK DENEMESİNDE BAŞARI ORANI

Tüp bebekte başarı şansının birçok faktöre bağlı olduğunu vurgulayn Koyuncuoğlu, o faktörleri şu şekilde sıraladı, "Kadının yaşı, yumurta kalitesi ve yumurta sayısı, sperm kalitesi, IVF yumurtalık simülasyonunun kalitesi - bu işlemi kontrol eden doktorun becerilerine bağlı, IVF laboratuvar kalitesi, doktorun yumurta alma becerileri ve yumurta toplama işleminin genel etkinliği, IVF doktorunuzun ve ultrason ekipmanınızın ve teknisyeninizin embriyo transfer becerileri, alınan yumurta sayısı, kısırlığınızın nedeni, rahim sorunları, embriyo gelişim oranları, embriyo kalitesi ve laboratuvardaki gelişim sırasında embriyonik tutunma oranları, embriyoların genetik ve kromozom yetkinlikleri".

"Başarılı bir ikinci tüp bebek için şansı en üst düzeye çıkarmak için doktorunuzun yukarıdaki sorunları dikkatlice gözden geçirdiğinden emin olmalısınız" diyen Koyuncuoğu, "Bazı üreme endokrinologları (infertilite ve IVF uzmanları) birçok farklı yönde inceleme yapacaktır. Seçkin bir IVF programı olması sürekli titizlik ve tutarlı yürütme gerektirir" şeklinde konuştu.

IVF İLE İKİNCİ BİR DENEMENİN ÖZETİ

Tüp bebekte ikinci deneme aşamalarını ise şu şekilde anlattı, "İkinci bir IVF denemesiyle başarı oranları için doktorunuzdan başarı oranları ile ilgili dürüst tahminler alın. Yumurtalık uyarımı veya düşük yumurta sayısı ile ilgili zorluklar söz konusu ile ilaç dozlarını doktorunuza danışın. Transferi için ortalama veya iyi görünen embriyo olsaydı, ancak implante edilmemişse, aynı veya farklı bir IVF kliniğinde IVF'yi ikinci kez deneyin. Eğer önemli yumurta ve / veya embriyo kalitesi sorunları söz konusu ise; büyük olasılıkla bir yumurta sorununun veya bir IVF laboratuvarının kalite kontrol probleminden kaynaklanır. Bu nedenle, bu sorunların yumurta kalitesiyle mi yoksa yumurtalık uyarımı ile ilgili bir sorun mu olduğunu, yoksa IVF laboratuarında bir sorun olup olmadığını görmek için IVF kliniğini in vitro fertilizasyon başarı oranları yüksek bir klinikle değiştirmeyi düşünebilirsiniz. Başarısızlık sebebi rahim ile ilgili bir sorun olabilir, ancak bu nadirdir. İmplantasyon başarısızlığı neredeyse her zaman, aktarılan embriyoların normal gelişimin implantasyonu ve devam ettirilmesi için çok zayıf olması nedeniyle olur. Sebebin tespit edilmesinden sonra sağlıklı bir ikinci denemeye başlanabilir."

