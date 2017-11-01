Çocuk sahibi olmak isteyenlere özel program

Düzce Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı tarafından çocuk sahibi olmak isteyen kadınlara yönelik özel bir program başlatıldı. Düzce Üniversitesi Hastanesi’nde, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Başkan Vekili Yrd. Doç. Dr. Ali Yavuzcan ve ekibi tarafından haftanın iki günü, özellikle gebe kalmakta güçlük çeken hastaların muayenesi gerçekleştirilirken, Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Hemşirelik Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Aysel Karaca tarafından da çocuk sahibi olmak için başvuran kadınların stres düzeylerini azaltmak için psikolojik destek grubu oluşturuldu.

Haftada iki gün psikolojik destek verilecek

Psikolojik destek gruplarında, gebelik öncesi stres azaltma yöntemleri kullanılarak kadınların stres oluşturan durumlarıyla daha kolay başa çıkmaları sağlanacak. Stres azaltma programı kapsamında başvuran hastalara 8 hafta boyunca hafta içi Salı ve Perşembe günleri 12.00-13.00 saatleri arasında psikolojik destek verilecek.

Bir üniversite hastanesi ilk kez yapıyor

Düzce Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Başkan Vekili Yrd. Doç. Dr. Ali Yavuzcan, Poliklinikte Salı ve Perşembe günleri öğleden sonra sadece çocuk sahibi olmak isteyen hastaları muayene ettiklerini ve bunun yanı sıra stres düzeylerini azaltmak için psikolojik destek grupları oluşturulduğunu yineledi. Hastaların stres düzeylerinin azaltılması ile gebe kalma oranının arttığının bilimsel olarak ispatlandığına dikkat çeken Yrd. Doç. Dr. Yavuzcan, Düzce ve çevre illerdeki çocuk sahibi olmak isteyen hastalar için Düzce Üniversitesi’nin en iyi hizmeti vermeye çalıştığını belirtti. Bu kapsamda stres gruplarına katılan hastaların gerekli durumlarda Psikiyatri Polikliniğine de yönlendirilebileceğinin altını çizen Yrd. Doç. Dr. Yavuzcan, “Üniversitelerin İnfertilite Bölümlerindeki akademisyenlerle bağlantı halindeyiz. Ancak bildiğim kadarıyla bu tip uygulama bir üniversite hastanesinde ilk kez Yrd. Doç. Dr. Aysel Karaca tarafından başlatılmış oldu.” ifadesini kullandı.

“Türkiye’de evli her 6 çiftten biri bu sorunu yaşıyor”

Stres Azaltma Programı hakkında bilgiler veren Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Hemşirelik Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Aysel Karaca ise, çocuk sahibi olamama durumunun (İnfertilite) son yıllarda evli çiftler arasında gittikçe yaygınlaşan bir sorun haline geldiğine işaret etti. Dünyada ortalama her 10 kadından birinin, Türkiye’de ise evli her 6 çiftten birinin bu sorunu yaşadığına dikkat çeken Yrd. Doç. Dr. Karaca, bu durumun tıbbi ve aşılabilir bir sorun olduğunun çiftlere anlatılmasının önemini vurguladı.

“Tedavinin olumlu yönde ilerlemesi için stres kontrol altında tutulmalı”

Çocuk sahibi olmak için tedaviye gelen çiftlerden özellikle kadınların stres düzeylerinin oldukça fazla olduğunu ifade eden Yrd. Doç. Dr. Aysel Karaca, stres düzeyinin tedavileri olumsuz etkilediğini bildiren pek çok makale yazıldığını anımsattı. İnfertilite (kısırlık) tedavisinde kişinin yaşadığı stresi azaltmanın, tedavinin başarısı kadar önemli olduğuna vurgu yapan Yrd. Doç. Dr. Karaca, tedavinin olumlu yönde ilerlemesi için stresi kontrol altında tutmak gerektiğini dile getirdi.

Yrd. Doç. Dr. Karaca; çocuk sahibi olmak için çaba gösteren ancak stres düzeyleri yüksek olan ve bu durumla başa çıkmakta zorluk yaşayan kadınlara, Düzce Üniversitesi Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniği’nde verilmeye başlanan “Çocuk Sahibi Olmak İsteyen Çiftler İçin Stres Azaltma Programı”na katılma çağrısında bulundu. 10-12 kişiden oluşturulacak destek gruplarında, kadınların stres düzeylerini azaltarak tedaviden alacakları yararı en üst düzeye çıkarmayı amaçladıklarını dile getiren Yrd. Doç. Dr. Karaca, programın ilk etapta kadın hastalarla başladığını belirterek çiftlerden gelecek taleplere göre özel destek gruplarının da oluşturulacağı bilgisiyle açıklamalarını sonlandırdı.

Ali Yıldız

