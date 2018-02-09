Çocuk Üniversitesi Programı başlıyor

Maltepe Üniversitesi'nin 'Çocuk Üniversitesi Programı’nın 4’üncüsü yarın başlıyor. İlkokul 1'inci sınıf ile 7'nci sınıf arasındaki çocukların katıldığı Maltepe Çocuk Üniversitesi’nde öğrenciler 14 haftalık bir eğitime tabi tutulacak.

Yapılan açıklamada, öğrencilere geleneksel okul içi öğrenme faaliyetleri dışında, üniversite gibi bir akademik ortamda eğitim vererek onların farklı alanlarda becerilerini geliştirmelerini sağlayacağı belirtilirken; programda, öğrenciler temel derslerin yanı sıra ilgi alanlarına göre seçmeli dersleri alacak ve eğlenerek öğrenme imkânı bulacaklar.

14 hafta sürecek olan Çocuk Üniversitesi Programı, 10 Şubat 2018 - 12 Mayıs 2018 tarihleri arasında her Cumartesi günü 9:50 - 13:10 saatleri arasında gerçekleşecek. Öğrencilerin Kep Atma ve Belge Alma Töreni ise 12 Mayıs saat 14:00’da yapılacak.