Diğer
Kategoriler

Çocuk Üniversitesi Programı başlıyor

Maltepe Üniversitesi'nin 'Çocuk Üniversitesi Programı’nın 4’üncüsü yarın başlıyor.

Çocuk Üniversitesi Programı başlıyor

09 Şubat 2018 16:34

Maltepe Üniversitesi'nin 'Çocuk Üniversitesi Programı’nın 4’üncüsü yarın başlıyor. İlkokul 1'inci sınıf ile 7'nci sınıf arasındaki çocukların katıldığı Maltepe Çocuk Üniversitesi’nde öğrenciler 14 haftalık bir eğitime tabi tutulacak.

Yapılan açıklamada, öğrencilere geleneksel okul içi öğrenme faaliyetleri dışında, üniversite gibi bir akademik ortamda eğitim vererek onların farklı alanlarda becerilerini geliştirmelerini sağlayacağı belirtilirken; programda, öğrenciler temel derslerin yanı sıra ilgi alanlarına göre seçmeli dersleri alacak ve eğlenerek öğrenme imkânı bulacaklar.

14 hafta sürecek olan Çocuk Üniversitesi Programı, 10 Şubat 2018 - 12 Mayıs 2018 tarihleri arasında her Cumartesi günü 9:50 - 13:10 saatleri arasında gerçekleşecek. Öğrencilerin Kep Atma ve Belge Alma Töreni ise 12 Mayıs saat 14:00’da yapılacak. 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 12°C

  • Ankara

    Ankara 9°C

  • İzmir

    İzmir 15°C

  • Bursa

    Bursa 17°C

  • Trabzon

    Trabzon 13°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç