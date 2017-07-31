Çocuk yaşlarda bebeklerine kıyafet diken genç kadın modacı oldu

Tokat'ta evli ve bir çocuk annesi 31 yaşındaki Didem Demirci, çocukluk yaşlarında en büyük hayali olan modacı olma yolunda önemli adımlar attı. Halk Eğitim Merkezi ve Tokat Belediyesi bünyesinde açılan Hanımeli Kültür ve Sanat Merkezi'nde açılan kursları başarı ile tamamlayan Demirci, Tokat Ticaret ve Sanayi Odasında açılan uygulama girişimcilik kursuna katıldı. Bu kursu da başarıyla tamamladıktan sonra projesini oluşturarak KOSGEB'e sunan Demirci, hibe desteği alarak kendi iş yerini açtı. Kendisinin çizip tasarladığı kıyafetleri dikerek hem çocukluk hayaline ulaşmanın hem de aile ekonomisine katkı sağlamanın mutluluğunu yaşayan Demirci, atölye kurmayı hedefliyor.

"Devlet desteği olmasa iş yeri açmam mümkün değildi"



Kumaşları tasarlayarak insanların üzerinde görmeyi çok sevdiğini ifade eden Demirci, "Sıfırdan bir şeyi üretmek çok farklı bir duygu. Yani satmaktan daha güzel. Ürettiğini bir kıyafeti insanların üzerinde görmek çok farklı bir duygu. Bunu başarmak için çalıştım, kurslara katıldım. Devletimizin sayesinde hibe almaya karar verdim. Projem onaylandı ve iş yerimi açtım. Çok şükür işlerimizden memnunuz. Bir iş yeri açmak gerçekten zor ama asla hayallerini gerçekleştirmek için pes etmesinler. Devlet desteği olmasa iş yeri açmam mümkün değildi. Bu zorlukları devletimizin sayesinde yeniyoruz" dedi.

Çocukluk yaşlarında bebeklerine kıyafet dikmeye başladı

Çocukluk yaşlarında bebeklerine kıyafet diktiğini belirten Demirci, "Babaannemle birlikte kıyafet tasarlıyorduk, dikiyorduk. Yıllar sonra demek ki o benim aklımda kalmış böyle bir iş yapmaya karar verdim. Neden olmasın dedim kendimi geliştirdim ve başardım. Bundan sonrasında ise hayalim atölye kurmak. Çalışanlarımızı ve üretimimiz artırarak daha büyük bir iş yerinde hizmet vermek" diye konuştu.



Didem Demirci ile kursta tanışarak açtığı iş yerinde destek olan Nurcan Sevinç ise "Onun çizimleri her zaman beni cezbediyordu. Birlikte çalışmaya karar verdik. Onunla çalışmak beni çok heyecanlandırıyor. Çünkü genç girişimci olduğu için düşünceleri de genç, hayalleri de genç yaptığı işlerde hoşuma gidiyor. Birlikte çalışmaktan mutluyum" şeklinde konuştu.

Nurhan İçmez - Dursun Ekrem Er