Diğer
Kategoriler

Çocuk-Yazar buluşmalarının konuğu, Gazeteci-Yazar Mevlana İdris oldu

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezi tarafından düzenlenen Çocuk-Yazar buluşmalarının son konuğu Gazeteci-Yazar Mevlana İdris oldu.

Çocuk-Yazar buluşmalarının konuğu, Gazeteci-Yazar Mevlana İdris oldu

06 Ağustos 2017 15:49

Akyazı ve Geyve SGM’de çocuklarla buluşan İdris, yaz okulu öğrencilerinin kitapları hakkındaki sorularını cevapladı. Akyazı ve Geyve SGM’de gerçekleştirilen buluşmalara Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Davut Yüce, Aile ve Çocuk Hizmetleri Şube Müdürü Murat Kıroğlu ve çok sayıda öğrenci katıldı. Programlar sonrası Yazar Mevlana İdris çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.

Büyükşehir Belediyesi SGM tarafından gerçekleştirilen Çocuk-Yazar buluşmaları kapsamında Akyazı SGM’de minik okurlarla bir araya gelen Gazeteci-Yazar Mevlana İdris, “Ben sizler gibi çok küçük yaşlarda hayal kurmaya başladım. Kurduğum ilk hayal Sultan Ahmet’te bulunan Alman Çeşmesinden insanların su yerine gazoz içebilmesini hayal etmiştim. Sonrasında hayalim gerçekleşti. Alman çesmeşinin musluklarından bir günlüğüne tüm ziyaretçiler için gazoz aktı. Kuracağınız hayaller bir gün gerçeğe dönüşebilir” dedi.

Geyve SGM öğrencileriyle bir araya gelen İdris, “Önünüzde uzun yıllar ve okunacak yüzbinlerce kitap var. Doğru şekilde iyi kitabı seçmeyi öğrenmelisiniz. Eğer öğrenmezseniz kafanızın ve düşüncelerinizin bir çöplüğe dönüşmesi çok mümkün. Bu yüzden seçmeyi öğreneceksiniz. İyi kitabı, iyi müziği, iyi düşünceyi, iyi resmi, iyi filmi seçmeyi öğrenmeseniz dışarıdan kültür adına aldığınızı zannettiğiniz şeyler sizi farkında olmadan bir çöplüğe dönüştürür” diye konuştu. 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 32°C

  • Ankara

    Ankara 35°C

  • İzmir

    İzmir 36°C

  • Bursa

    Bursa 34°C

  • Trabzon

    Trabzon 27°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!