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Çocuk yuvasında izin cezası isyanı: 7 kız öğrenci yaralandı

Ankara’da çocuk yuvasında iki grup arasında çıkan kavganın ardından hafta sonu izinleri iptal edilen kız öğrenciler, taşkınlık çıkararak kendilerine zarar verdi. Güçlükle bastırılan olayda 7 öğrenci yaralandı.

Çocuk yuvasında izin cezası isyanı: 7 kız öğrenci yaralandı

22 Aralık 2017 00:37

Olay, Keçiören ilçesi Pınarbaşı Mahallesi’nde bulunan Atatürk Çocuk Yuvası Müdürlüğünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; yuvada kalan kız öğrenciler arasında gündüz saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga çıktı. Güçlükle ayrılan kavganın ardından yurt müdürü, kavgaya karışan çocukların hafta sonu izinlerinin kaldırıldığını belirterek cezalandırmaya gitti.

Yurtta devam eden gerilim, akşam saatlerinde öğrencilerin verilen cezaya isyan ederek taşkınlık çıkarmasına neden oldu. Cezayı haksız bulan kız öğrenciler, kendilerine zarar vermeye başladı. Yurt görevlilerinin olaya müdahale etmekte güçlük çekmesi üzerine polis ekiplerine haber verildi. Bu sırada devam eden olaylarda 7 çocuk yaralandı. Olay yerine polis ekiplerinin yanı sıra çok sayıda sağlık ekibi de sevk edildi. Polislerin müdahalesi sonucu olay sona erdirilirken, yaralı çocuklara 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalede bulunuldu. Çocuklar, daha sonra ambulanslarla hastaneye götürülerek tedavi altına alındı.
Polis ekipleri, olay hakkında inceleme başlattı. 

Caner Ünver - Musa Erdoğan

Etiketler: ankara, çocuk yuvası

 

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