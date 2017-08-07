Çocukken hayal ettiği seyir tepesinde ilk misafirlerini ağırladı

İlçeye bağlı Karaağaç Köyünde bulunan seyir tepesinde ise Şimşek, ilk misafirlerini de ağırladı. Çocukluk yıllarında koyunlarını otlattığı sıra keşfettiği bölgeye hayranlığını anlatan Beytullah Şimşek, “Bu bir hayal ile başladı, kendi köyümüzde neden olmasın dedik ve başladık, başardık” dedi.



Hayalini anlattığı büyüklerinin kendisine inanmadığını ve başaramayacağını söylediğini ifade eden Şimşek, “Büyüklerimize danıştığımızda bize, ‘sizin yaptığınız iş olmaz, bir hayal bunu gerçekleştiremezsiniz, gelin bu işten vazgeçin bağınızda bahçenizde çalışmaya devam edin’ dediler bize. Biz de yılmadan onlardan bir Cumartesi, bir Pazar günü kaçarak bu hayalimizi bu hale getirdik” şeklinde konuştu.



Gelecek olan misafirlerden hiçbir şekilde maddi bir beklentisi olmadığını vurgulayan Şimşek, “Sadece doğaya sahip çıksınlar, çöplerini toplasınlar yeter” dedi.



Köydeki diğer gençlerinde desteği ile hayalini gerçekleştiren Şimşek, köy sakinlerinden Ekrem Kırdemir’in yardımıyla köy dışından ilk misafirlerini de seyir tepesi adını verdiği alanda ağırladı. Şehrin gürültülü yaşamından bir nebze olsun uzaklaşmak için ailesi ile birlikten geldiği tepeye gelen Çetin Karahan, manzara karşısında hayran kaldı. Profesyonel bir yamaç paraşütçüsü olan Karahan, alanda yaptığı incelemeler ile yapılacak bazı değişiklikler sonucu 400 metre bir vadiye sahip olan alandan yamaç paraşütü uçuşları yapılabileceğini kaydetti.

Resul Yanbul