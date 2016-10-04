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Çocuklar ameliyata akülü arabayla gidiyor

Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çocuk hastalar, ameliyathaneye sedye veya tekerlekli sandalye yerine akülü oyuncak araba ile gidiyor.

Çocuklar ameliyata akülü arabayla gidiyor

04 Ekim 2016 16:11
Çocuklar ameliyata akülü arabayla gidiyor - Tıkla İzle

Hastane başhekimliği, hastanede tedavi gören çocuk hastaların geçirecekleri operasyonlar için ameliyathaneye giderken yaşadıkları korku ve endişeyi azaltmak için 'oyuncak arabayla ameliyathaneye' servisi uygulaması başlattı.

İlk etapta alınan 2 akülü oyuncak araba çocuk hastaların hizmetine sunuldu. Çocuklar, duvarlarında çizgi film kahramanlarının fotoğrafları bulunan çocuk servisinden ameliyathaneye sedye veya tekerlekli sandalye yerine oyuncak arabalarla götürülüyor.

Sünnet olmak için ameliyathaneye oyuncak araba ile giden 5 yaşındaki İrfan Emre Çorak, "Araba çok güzel, çok eğlenceli" dedi. Aynı zamanda çocuk doktoru olan KBÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Yrd. Doç. Dr. Erkan Doğan, çocukların yaşadıkları ameliyat korkusu travmalarını engellemek ve psikolojik olarak rahatlamaları için uygulamayı başlattıklarını söyledi. Doğan, "Hastane kalitesini artırırken, bu tür farklı uygulamalarla çocukların, servisten ameliyathaneye gülerek mutlu bir şekilde gitmeleri bizi de sevindiriyor" dedi.

Anne Durkadın Çorak ise, hastane yönetimine böylesi bir uygulamayı başlattıkları için teşekkür ederek, “Çocuğum çok korkan biriydi. Bu sayede korkuyu atlattı. Çocuğum korkuyordu ve ben de çok endişeliydim. Şimdi ise gayet güzel oldu böyle bir uygulama” diye konuştu. 

Yasin Erdem


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