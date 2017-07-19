Çocuklar, bilimi eğlenerek keşfediyor

Çocuklar, Bilim Merkezi'nde yer alan atölyelerde eğlenerek bilimin temel ilkelerini öğreniyor. Bilim Merkezi'nde ayrıca yetişkin ve çocuklara yönelik kütüphane ile spor salonu da yer alıyor.



Sultangazi Belediyesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bilim ve Kültür Merkezi; çocukları bilimle buluşturmayı, farklı mesleklere yönelecek gençleri “bilimi” hayatlarının her alanıyla bütünleştirebilmelerini amaçlıyor. Bilim Merkezi; çocukların ilgi alanlarına göre farklı bilim atölyelerinde ilgi ve yeteneklerini keşfetmelerini sağlıyor. Bilim Merkezi öğrenme şevkini, keşfetmenin mutluluğunu ve deney yapmanın heyecanını yaşatabilmek amacıyla aktif eğitim programları yer almaktadır.



Sultangazi Belediyesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bilim ve Kültür Merkezi'nde yer alan atölyeler ise şunlar: Fen Bilimleri Laboratuarı, Kimya - Biyoloji Laboratuarı, Robotik ve Kodlama Atölyesi, Akıl ve Zekâ oyunları, Astronomi, Matematik Atölyesi, Resim ve Plastik Sanatlar, Drama ve Müzik.

Bilim Merkezi'nde bu atölyelerin yanı sıra sinema gösterimleri ve söyleşi, kitap ve film eleştirisi etkinlikleri, spor aktiviteleri, kültürel gezi programları da yer alıyor. Merkezde ayrıca yetişkin ve çocuklara hitap eden geniş içeriğe sahip kütüphane de bulunuyor.