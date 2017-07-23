Çocuklar fark etti, zabıta denizden çıkardı

Edinilen bilgiye göre, Atatürk Devlet Hastanesi’nde görev yapan Dr. Ayhan Çobanoğlu (51), hafta sonu tatilinde Kemer’e bağlı Ulupınar Mahallesi Çıralı sahiline gitti. Çobanoğlu, restoranların bulunduğu bölgede sahilde otururken iddiaya göre cep telefonuyla konuştuktan sonra denize girdi. Saat 16.30 sıralarında sahildeki kız çocuklarının "Denizde birisi boğuluyor" diye bağırması üzerine civarda görev yapan Kemer Belediyesi zabıta görevlilerinden biri denize atlayıp, Çobanoğlu’nu sahile çıkardı.

Kalbinin durduğu tespit edilen Çobanoğlu’na ilk tıbbi müdahale Çıralı’nda hafta sonlarında sabit görev yapan 112 Acil Servis ekibi tarafından yapıldı. Sağlık görevlilerinin yoğun çabasıyla Çobanoğlu’nun solunumu yeniden sağlanmasına rağmen kalbi çalışmadı. Tekirova’dan gelen ambulansla Antalya’ya doğru yola çıkarılan ve kalp masajıyla hayata tutundurulmaya çalışılan Çobanoğlu, Kemer yakınlarında hayatını kaybetti. Çobanoğlu’nun cenazesi önce Kemer Devlet Hastanesi morguna, ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu Antalya Grup Başkanlığı’na kaldırıldı.

Hanım Türk