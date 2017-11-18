Çocuklar haklarına dikkat çekti

20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü münasebetiyle farklı karma teknikler kullanarak yaptıkları çalışmaları düzenledikleri sergiyle beğeniye sunan Özel Teknoloji Fen Okulları öğrencileri, veli ve öğretmenlerinden tam not aldı. Endülüs Park AVM'deki sergi ilgi gördü. Teknoloji Fen öğrencileri, "Benim de haklarım var" sloganı ile haklarını savundular. Yemek yeme hakları, oyun oynama hakları olduğunu ifade eden anaokulu öğrencilerinin iştirakiyle gerçekleştirilen yürüyüşte Bursalılara Çocuk Hakları Bildirisi dağıtan Teknoloji Fen öğrencileri, çocuk haklarından oluşan pankartları taşıdı.

Sergi 22 Kasım tarihine kadar açık kalacak.