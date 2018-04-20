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Çocuklar için STEM laboratuvarlı renkli otobüs

PPG'nin 25'ten fazla çalışanı Colorful Communities (Renkli Toplumlar) Projesi kapsamında sıradan bir otobüsü renklendirip STEM laboratuvarına dönüştürerek çocukların kullanımına sundu. 20 çocuk kapasiteli bu mobil otobüs, Milli Eğitim Bakanlığı'nın Ümraniye şubesine bağışlanacak.

Çocuklar için STEM laboratuvarlı renkli otobüs

20 Nisan 2018 11:30

Dünya çapında 60'dan fazla ülkede faaliyet gösteren boya ve kaplama şirketi PPG, dünya çapında faaliyet gösterdiği çevrelerini korumak ve güzelleştirmek amacıyla oluşturduğu sosyal sorumluluk platformu Colorful Communities (Renkli Toplumlar) kapsamında bir projeye daha imza attı. İstanbul'da 25'in üzerinde PPG gönüllüsü, sıradan bir otobüsü, bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik (STEM) laboratuvarına dönüştürdü. PPG'nin parlak ve cesur renkleriyle dış cephesi boyanan STEM otobüsünde çocuklar için özel bir alan oluşturdu. PPG, bu transformasyon için ayrıca 125 litre Deltron ürünlerinden bağışladı. Ayrıca proje kapsamında, otobüs, laboratuvar ekipmanı ve profesyonel yüklenici hizmetlerinin maliyetine de destek oldu. 

Her ay 300 çocuğa eğitim verilecek 

Yapılan bilgilendirmede; 20 çocuk kapasiteli bu mobil otobüs, Milli Eğitim Bakanlığı'nın Ümraniye şubesine bağışlanacak. Her gün, STEM otobüsü, Ümraniye'deki 93 kreşten birine gidecek ve çocuklara özel bilgi işlem kodlama eğitimi verilecek. Ayrıca diğer STEM'e dayalı konular hakkında bilgi edinme ve fen deneylerine katılma fırsatına sahip olacaklar. Özel olarak hazırlanan STEM müfredatının yanı sıra PPG çalışanları da otobüste yardımcı olmak için eğitilecek.

PPG Türkiye Genel Müdürü Olivier Krau, konuyla ilgili yaptığı açıklamada “STEM otobüsü Türkiye'de bir ilk ve PPG'nin faaliyet gösterdiği topluluklarda STEM ile ilgili eğitimi artırmaya yönelik taahhüdünü gösteriyor. Topluluğumuzdaki çocukların STEM dünyasını bu kadar eşsiz ve ilgi çekici bir ortamda keşfetmelerine yardımcı olacağımız için çok heyecanlıyız” dedi. 

STEM otobüsü beş yıl boyunca çalışacak ve her ay yaklaşık 300 çocuğa eğitim verecek.  

 

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