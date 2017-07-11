Diğer
Kategoriler

Çocuklar için üretilen ‘sürpriz yumurta’dan uyuşturucu çıktı

İstanbul polisi tarafından uyuşturucu ticaretine yönelik düzenlenen bir dizi operasyonda, biri yabancı uyruklu 8 kişi gözaltına alındı. Zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, küçük yaştaki çocuklar için çeşitli oyuncakların yer aldığı ‘sürpriz yumurta’nın içine gizlenen uyuşturucu maddeler dikkat çekti.

Çocuklar için üretilen sürpriz yumurtadan uyuşturucu çıktı

11 Temmuz 2017 13:02
‘Sürpriz yumurta’dan uyuşturucu çıktı - Tıkla İzle

Alınan bilgilere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında son 3 günde Kartal, Küçükçekmece ve Eyüp’te 4 ayrı operasyona imza attı. Çok sayıda adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 1’i yabancı uyruklu 8 kişi gözaltına alındı.

Çocuklar için üretilen ‘sürpriz yumurta’ya uyuşturucu gizlemişler

Zanlılar ile birlikte ele geçirilen uyuşturucu maddeler arasında, küçük yaştaki çocuklar için çeşitli oyuncakların yer aldığı ‘sürpriz yumurta’nın içine gizlenen uyuşturucu haplar dikkat çekti.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 43 kilo Hint keneviri, 5 kilo 300 gram eroin, 1 kilo 350 gram toz esrar, 7 kilo 800 gram bonzai, 5 bin 390 adet extacy hap, 600 gram bonzai ham maddesi, uyuşturucu yapımında kullanılan 17 kilo aseton denilen kimyasal madde, bir miktar kokain ile 2 adet tabanca ve mermiler ele geçirildi.

8 Şüpheli tutuklandı

Uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda bir evde yapılan aramada, ağırlıklı olarak küçük yaştaki çocukların rağbet ettiği çeşitli oyuncakların yer aldığı ‘sürpriz yumurta’nın içine gizlenen uyuşturucu maddeler dikkat çekti.

Biri yabancı uyruklu 8 şüphelinin yakalandığı operasyonlarda aranan iki kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Gözaltındaki 8 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

Sadık Kahraman

GÜNÜN ÖZETİ


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 32°C

  • Ankara

    Ankara 34°C

  • İzmir

    İzmir 35°C

  • Bursa

    Bursa 33°C

  • Trabzon

    Trabzon 26°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Star Gündem
        Türkiye için güncel ve
        tarafsız haberler:
        www.stargundem.com.tr
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!